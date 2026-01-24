NIJE SE SNAŠAO U OVOM SVETU: Potresan govor na ispraćaju brata Nemanje Vidića – Porodica rečima koje kidaju dušu ispratila Dušana na kremaciju

Uz reči koje slamaju i najtvrđa srca, porodica i prijatelji oprostili su se danas od Dušana Vidića.

Dok je ispred kapele na Lešću vladao muk, potresan govor porodice podsetio je na Dušanovu skromnu prirodu i odrastanje u rodnom Užicu.

Oproštajni govor porodice Vidić na groblju Lešće (AUDIO)

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

"Rastao je na terenima pored Đetinje, kao i svi mi Užičani. Košarka mu se bila najveća ljubav, a tu ljubav preneo je na svog sina Nikolu. Bio je skroman, povučen, emotivan i tvrdoglav na svoj način. Nije se snašao u ovom svetu, u ovom sistemu vrednosti... Njegov odlazak naneo nam je neizmernu bol, nadamo se da je pronašao svoj mir", reči su kojima je porodica ispratila Dušana.

Ove reči dobile su svoj najtužniji smisao nakon tragedije koja se dogodila pre četiri dana, kada je Dušan izvršio samoubistvo u stanu na Novom Beogradu. Porodica je kroz suze istakla da je Dušan, nekadašnji košarkaš pljevaljskog Rudara, bio "tihi oslonac" svom bratu Nemanji tokom njegove velike karijere.

Nakon emotivnog opela, porodica i prijatelji uputili su se ka mestu gde je obavljena kremacija.

Autor: Dalibor Stankov