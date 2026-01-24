AKTUELNO

Meridian fondacija i KK Crvena zvezda doneli osmeh deci Doma 'Drinka Pavlović'

Izvor: Promo, Foto: Meridian/Promo ||

Pokloni stigli na još jednu adresu!

Meridian fondacija, u saradnji sa košarkaškim klubom Crvena zvezda Meridianbet, posetila je Radnju jedinicu “Drinka Pavlović” u okviru Centra za zaštoitu odojčadi, dece i omladine “Zvečanska” i obradovala mališane donacijom poklona.

Ova poseta deo je kontinuirane zajedničke inicijative koja ima za cilj da pruži podršku deci iz socijalno ugroženih sredina i da im donese radost i osmeh.

Tokom posete, deca su sa velikim entuzijazmom primila poklone, a organizatori su sa zadovoljstvom istakli koliko im znači mogućnost da doprinesu sreći najmlađih. Ova akcija simbolizuje stalnu posvećenost Meridian fondacije i KK Crvena zvezda društveno odgovornim aktivnostima i afirmaciji pozitivnih vrednosti u zajednici.

Meridian fondacija i Crvena zvezda naglašavaju da će ovakve inicijative biti nastavljene i u budućnosti, kroz niz aktivnosti koje imaju za cilj podršku obrazovanju, razvoju i dobrobiti dece. Cilj je da se, kroz saradnju sporta i društveno odgovornog poslovanja, obezbede trenuci radosti, ohrabrenja i motivacije za najmlađe, ali i da se inspiriše šira zajednica na solidarnost i humanost.

Ova poseta još jednom potvrđuje da zajedničke akcije, u kojima sport i društveno odgovorno delovanje idu ruku pod ruku, mogu imati značajan pozitivan uticaj na društvo, donoseći osmeh i podršku onima kojima je najpotrebnija.

Podsetimo, pokloni su prethodno podeljeni i školama košarke, Radnim jedinicima “Stacionar”, “Moša Pijade”, “Prihvatilište za urgentnu zaštitu”, “Jovan Jovanović Zmaj”, a akcija će biti nastavljena i u narednom period.

Autor: Dalibor Stankov

