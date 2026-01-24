AKTUELNO

Oglasio se kapiten: Evo šta je Jakšić poručio po ukidanju suspenzije (FOTO)

Kapiten vaterpolo reprezentacije Srbije Nikola Jakšić (29) kratko je poručio navijačima "Vidimo se u finalu" po ukidanju suspenzije.

Popularni "delfini" odigraće u nedelju finale Evropskog prvenstva protiv Mađarske u kompletnom sastavu, jer je suspenzija za igrača Novog Beograda ukinuta i staviće se na raspolaganje selektoru Urošu Stevanoviću.

Nekadašnji as Partizana dobio je crveni karton zbog neprikladnog udarca u polufinalnom okršaju sa Italijom, ali je žalba našeg stručnog štaba uvažena, a kazna prekinuta.

Povodom toga oglasio se i sam Jakšić i navijačima kratko poručio da će se videti u finalu u Beogradskoj areni.

Tako će Nikola biti u prilici da po treći put u veličanstvenoj karijeri proslavi zlato kontinentalne smotre, pošto je zvanje šampiona Evrope zaradio 2016. i 2018.

Takođe, tri puta se peo na najviši stepenik pobedničkog postolja na Olimpijskim igrama - 2016. u Rio de Žaneiru, 2020. u Tokiju i 2024. u Parizu.

