Luka Dončić ušao u istoriju NBA lige, Slovenac postao najmlađi ikad koji je uradio ovo!

Slovenački košarkaški superstar Luka Dončić još jednom je pokazao svoj izuzetan talenat i noćas ušao u istoriju NBA lige kao najmlađi igrač ikada koji je ubacio 1.500 trojki u karijeri. Dončić je predvodio Los Anđeles Lejkerse do pobede na gostovanju svom bivšem timu Dalasu, a Jezeraši su slavili sa 116:110.

Protiv bivšeg kluba, koji ga je odvojio jer je navodno bio "predebeo i nespreman", Dončić je bio posebno motivisan. Slovenački mag je ubacio 33 poena, podelio 11 asistencija i uhvatio osam skokova, šutirajući 8/15 iz igre, dok je sa linije slobodnih bacanja imao impresivnih 14/15. Njegove tri trojke donijele su mu istorijsku brojku od 1.500 ubačenih šuteva van linije 7,24 metra.

Pored Dončića, odličnu partiju pružili su i Lebron Džejms i Rui Hačimura, obojica sa po 17 poena i osam skokova, dok je Lebron dodao i pet asistencija. U timu Dalasa, najbolji je bio Maks Kristi sa 24 poena, dok je Nađi Maršal upisao tripl-dabl, 21 poen, 11 skokova i više nego impresivnu partiju.

Ovim učinkom Dončić se približio ulasku u Top 50 najboljih trojkaša u istoriji NBA lige, s tim da se na 50. mestu trenutno nalaze Džejson Tejtum, Pati Mils i Edi Džons sa po 1.546 ubačenih trojki. Na samom vrhu liste, naravno, dominira Stef Kari sa neverovatnih 4.214 ubačenih trojki, ali Dončić polako gradi svoju putanju ka vrhu i potvrđuje status jednog od najboljih šutera u modernoj NBA eri.

