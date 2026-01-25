Najveći šok na Australijan openu: Nedavno je bio 1. teniser sveta, a momak od 20 godina ga je ponizio kao niko

Nekada najbolji teniser sveta, Rus Danil Medvedev brutalno je ponižen u osmini finala Australijan opena od strane mlađanog Lernera Tijena sa 3:0, po setovima 6:4, 6:0, 6:3 čime smo videli i najveću senzaciju na prvom Grend slemu ove godine!

Danil Medvedev je pre samo četiri godine uspeo da dođe do prvog mesta na ATP listi, uspeo je da osvoji i jedan Grend slem turnir (Ju-Es Open 2021. godine), ali, već dugo ne igra baš na najvišem nivou, igra sa previše amplituda u igri.

Igrao je Danil Medvedev i finale Australije pre dve godine, ali, jasno je da Danila muče i druge stvari van terena, o čemu svedoči i činjenica da je trenutno na 12. mestu na ATP listi, što ne priliči baš njemu. Očito je i to da ga posebno muči Lerner Tijen, koji ga je savladao i prošle godine na Australijan openu.

Tada je mladi Amerikanac slavio sa 3:2, ali je ove godine sve bilo dosta ubedljviije sa njegove strane. Teško je i objasniti kakav se pad dogodio u igri Danila Medvedeva, pošto smo gledali ravnorpavan prvi set, gde je Tijen napravio brejk na samom početku i poveo sa 1:0, a posle toga nismo videli nijednu brejk loptu.

Onda, događa se ogroman pad. Drugi set je Tijen dobio sa nulom, dok je izgubio tek tri poena na svoj servis tokom čitavog seta! Krenuo je Tijen na isti način i treći set, uzeo je dva brejka i poveo je sa 4:0, a tada je Medeved došao do gema.

Autor: S.M.