AKTUELNO

Ostali sportovi

ŠOK NA AUSTRALIJAN OPENU! Novak Đoković se bez borbe plasirao u četvrtfinale

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/Petros Giannakouris ||

Novak Đoković se bez borbe plasirao u četvrtfinale Australijan opena, nakon što je njegov protivnik Jakub Menšik odlučio da se povuče sa turnira.

Menšik je svoju šokantnu odluku objavio putem svog Instagram profila.

Tim povodom je objavio kratko saopštenje.

- Ovo je teško napisati. Nakon što smo uradili sve što smo mogli da nastavimo dalje, moram da se povučem sa Australijan opena zbog povrede trbušnog mišića koja se pogoršavala tokom poslednjih mečeva. Posle dugih razgovora sa mojim timom i doktorima, doneli smo odluku da sutra ne izađem na teren. Iako sam razočaran, plasman u 4. kolo ovde po prvi put je nešto što ću dugo nositi sa sobom. Osetio sam ogromnu energiju publike, a atmosfera u Melburnu bila je zaista posebna.

- Hvala mom timu što je bio uz mene na svakom koraku i svima koji su slali poruke i bodrili me — to znači više nego što mislite. Sada je vreme da se pravilno oporavim - napisao je Jakub.

Jakub Menšik je, barem na papiru, važio za najzahtevniju prepreku na putu Novaka Đokovića na turniru, naročito imajući u vidu da je prošle godine u finalu Majamija savladao srpskog asa i tada zaprepastio tenisku javnost.

Sa nestrpljenjem se čekao okršaj Đokovića i Menšika, ali do tog meča ovog puta ipak neće doći.

Autor: Iva Besarabić

#ATP lista

#Australija open

#Novak Đoković

#Sport

#Tenis

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

ĐOKOVIĆ POKAZAO MOĆ I U NAJTEŽIM TRENUCIMA! Intervenisali i lekari, ali Novak je pregazio Mahača za osminu finala Australijan opena!

Ostali sportovi

ĐOKOVIĆ IZGUBIO GEM, PA OTIŠAO U SVLAČIONICU! Baš loše scene na Australijan openu, Novak se povredio protiv Alkaraza

Ostali sportovi

NOVI USPEH: Đoković ubedljivo savladao Štrufa i plasirao se u četvrtfinale US Opena

Ostali sportovi

Uspeh Đokovića nakon preokreta: Plasirao se u četvrtfinale Vimbldona

Ostali sportovi

EVO KADA NOVAK ZAPOČINJE POHOD KA TITULI NA AUSTRALIJAN OPENU: Đoković dobio idealan termin

Ostali sportovi

ODLIČAN OTPOR KECMANOVIĆA, ALI SAMO U DVA SETA! Alkaraz surovo kaznio Mišine greške za četvrtfinale Australijan opena