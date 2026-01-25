MUHOVA IZJEDNAČILA, PA POKLEKLA U TREĆEM SETU! Gof u četvrtfinalu Australijan opena

Američka teniserka Koko Gof plasirala se danas u četvrtfinale Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto je pobedila 19. teniserku sveta Čehinju Karolinu Muhovu posle tri seta, 6:1, 3:6, 6:3.

Ona je u prvom setu napravila dva brejka i povela je u meču.

Teniserke su na početku drugog seta razmenile tri brejka poslečega je Muhova povela 3:1. Čehinja je sačuvala prednost i izborila treći set.

Gof je u četvrtom gemu trećeg seta napravila brejk, do kraja je sačuvala tu prednost i posle četvrte meč lopte plasirala se u četvrtfinale.

Njena protivnica biće pobednica duela Ruskinje Mire Andrejeve i Ukrajinke Eline Svitoline.

Autor: Iva Besarabić