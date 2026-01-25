Jaka poruka kapitena Srbije pred finale Evropskog prvenstva: Samo je jedno poručio posle izbegavanja nepravde

Vaterpolo reprezentacija Srbije je uspela da dođe do finala Evropskog prvenstva u vaterpolu koje se održava u našoj zemlji. Tamo, Srbiju očekuje duel sa Mađarskom koju smo već jednom porazili na ovom šampionatu.

Srbija je odigrala dosta dobar turnir sve do sada, slavila je protiv aktuelnog šampiona Evrope i sveta, selekcije Španije, potom je tukla i Izrael, Francusku, Mađarsku... Sjajni su bili Delfini od samog početka, dok sve staje u poslednja 32 minuta.

Delfini su mogli da se susretnu i sa velikim hendikepom u finalnom duelu, s obzirom na to da je crveni karton protiv Italije u polufinalu zaradio Nikola Jakšić, a prema propozicijama to znači i jednu utakmicu suspenzije, jer se radi o direktnom crvenom kartonu.

Međutim, odmah je Srbija uložila žalbu, a LEN je odlučio da povuče suspenziju i dopusti Nikoli Jakšiću da zaigra.

Nedugo zatim, oglasio se i sam Nikola Jakšić putem svog Instagram profila, gde je kratko prokomentarisao.

- Vidimo se u finalu - glasi kratka i vrlo jasna poruka kapitena Jakšića.

Autor: Iva Besarabić