ZVEZDA DOČEKUJE BEČ, OGLASIO SE OBRADOVIĆ: Moramo da nastavimo u dobrom ritmu!

Crvena zvezda nema mnogo vremena da slavi pobede u Evroligi pošto se utakmice ređaju kao na traci. Crveno-beli u ponedeljak igraju protiv Beča u ABA ligi, a pred taj duel oglasio se Saša Obradović.

Trener kluba sa Malog Kalemegdana veruje da će njegovi igrači nastaviti u dobrom ritmu u kom se nalaze.

- Za nas je važno da nastavimo u dobrom ritmu, da odigramo ozbiljnu utakmicu i nastavimo niz dobrih igara. Uvažavamo ekipu Beča, spremni smo na njihove promene odbrana koje smo u prvoj utakmici, koju smo igrali u Beču rešavali uspešno. Međutim, maksimalno oprezno ćemo ući u ovu utakmicu, jer Beč može da iznenadi poput pobede nad u tom trenutku prvoplasiranom Cedevita Olimpijom. Ipak, kao i uvek na prvom mestu fokusirani smo i obratićemo pažnju na našu igru - rekao je Obradović.

Dejan Davidovac naglašava da on i sačigrači žele da nastavi niz pobeda.

- U dobrom raspoloženju dočekujemo ovu utakmicu, nalazimo se u dobrom trenutku, imamo iza sebe neke dobre pobede u oba takmičćenja. Želimo tako da nastavimo, sa druge strane dočekujemo tim koji je vezao dve pobede i savladao Cedevita Olimpiju. Imaju svoj kvalitet, na nama je da ovaj meć shvatimo ozbiljno i pobedom nastavimo seriju, i u dobrom raspoloženju dočekamo naredne mečeve - istakao je Davidovac.

Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - Beč igra se u ponedeljak od 19 časova u dvorani "Aleksandar Nikolić".

Autor: Jovana Nerić