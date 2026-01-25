Poznati novi detalji napada Torcide na Delije: Procurio spisak uhapšenih lica, veliki broj njih su Hrvati

Ne prestaju da isplivavaju detalji oko tuče koja se dogodila u Tuzli, gde su pripadnici Torcide napali Delije i gde su crveno-beli izvukli deblji kraj. Ogromna tuča se dogodila, 23 navijača je povređeno, a sada je otkriveno i ko je priveden.

Pripadnici Torcide su napravili sačekušu za Delije koje su sletele sa gostovanja Malmeu u Tuzlu, te su ih napali čim su crveno-beli izašli iz kruga aerodroma i najgore je prošao Stefan iz Prijedora, koji ima povrede kičme, glave, ruke...

Sada je portal "Istraga.ba" otkrio i imena privedenih, a "dominiraju" pripadnici Torcide.

Kako oni ističe, privedeni su sledeći momci: Josip K., Ivan B., Tomislav K., Marino K. M., Roko K., Ivan V., Marko J., Vukasović P. i Pero V., svi iz Splita. Također, Roko K. iz Pule, Alen B. iz Vinkovaca i Duje P. iz Ploča.

Osim njih, privedeni su i Andrija J. iz Brčko Distrikta, Marko P. iz Mostara i Josip S. iz Mostara, te će većini biti određen pritvor.

Već smo ranije pisali i o tome ko je sve povređen u ovoj tuči.

Autor: Marija Radić