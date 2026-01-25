OVO JE USLOV ZA POVRATAK BOGDANA BOGDANOVIĆA U PARTIZANU! Koliko je realno da se baš ovo dogodi i kakve su šanse?

Mediji bruje o povratku Bogdana Bogdanovića u Partizan, a ovo je jedan od uslova.

Predsednik KK PartizanOstoja Mijailović ostao je poprilično tajnovit na pitanje o povratku Bogdana Bogdanovića u klub iz Humske.

Tema koja je naterala i strane medije da zađu u nešto dublje, konkretno "Backdoor Podcast" se pobrinuo da čitaocima donese razrešenje svega nejasnog.

Italijanska štampa piše da je povratak moguć jedino ako Bogdanović bude otpušten na kraju sezone, a Evropa nadohvat ruke za nova ostvarenja:

- To nije jednostavan potez, jer Bogdanović i dalje može lako da obezbedi NBA ugovor, ali ako bi odlučio da se vrati u Evropu, Partizan to ozbiljno razmatra. To bi bio zaokret koji bi mogao da oživi entuzijazam u klubu koji je bio veoma depresivan nakon Obradovićevog odlaska i sezone koja nije otišla u željenom smeru - pišu Italijani.

Partije koje Bogdanović trenutno pruža nastupajući za Los Anđeles Kliperse verovatno nisu dovoljne za produžetak saradnje. Prosečno oko 8,0 poena, uz 2.9 skokova i 2,7 asistencija vrsnog beka, po meču.

