NOVI SNIMAK ŽESTOKE TUČE TORCIDE I DELIJA U TUZLI: Sigurnosne kamere snimile trenutak kada su hrvatski huligani palicama krenuli na navijače Crvene zvezde (VIDEO)

Na društvenim mrežama se pojavio novi snimak tuče u Tuzli.

Pripadnici splitske Torcide napali su Delije koje su se vraćale iz Švedske sa utakmice Malme - Crvena zvezda.

Snimci tuče su se pojavili vrlo brzo na društvenim mrežama, a sada se pojavio snimak iz novog ugla.

Sa jedne sigurnosne kamere iz ulice u kojoj su se okupili Splićani, vidi se da je njih oko 100 krenulo da napravi sačekušu za oko 80 Delija. Hrvatski navijači su bili naoružani palicama i štanglama.

Kako saopštavaju lokalni mediji, povređeno je ukupno 24 osobe, 15 sa prostora Republike Srpske, a devet iz hrvatskih mesta. Među 93 uhapšena su uglavnom navijači iz Hrvatske.



Autor: Pink.rs