GRČKA OSVOJILA BRONZANU MEDALJU NA EVROPSKOM PRVENSTVU! U meču za treće mesto 'potopljena' Italija (FOTO)

Vaterpolisti Grčke osvojili su bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Beogradu, pošto su u meču za bronzu ubedljivo nadigrali Italiju sa 12:5.

Jednostavno Grci su se brže oporavili od poraza u polufinalu, mnogo bolje su ušli u utakmicu za bronzu, više želeli pobedu i to i dokazali u bazenu. Ovo je prvo odličje za Grke na evropskim prvenstvima i najveći uspeh na šampionatima Starog kontinenta. Do sada su ima najveći uspelisi bila četvrta mesta.

Odigrali su Grci pametno, zrelo, odično u odbrani i efikasno u napadu. Italijani su veoma loše ušli u meč, promašaji su ih do kraja potpuno deprimirali. Katastrofa u napadu, pogotovo sa igračem više, ali i nedovoljno čvrsto u odbrani. Jednostavno utakmica za zaborav za "azure", koji su morali da se zadovolje osvajanjem četvrtog mesta.

Mnogo bolje su Grci ušli u ovaj meč i poveli sa 4:0. Prvi gol Italijani su dali iz peterca i smanjili na 4:1, a ovim rezultatom završena je i prva četvrtina. Nastavila je i u drugoj deonici Grčka sa odličnom igrom u odbrani, naročito sa igračem manje. Jednostavno Italijani nisu imali rešenje za grčku odbranu i odličnog golmana Zerdevesa. Serija odbrana i promašaja. Za to vreme Grci su igrali svoju igru i poveli sa 7:1. Tek osmog igrača više Italijani su uspeli da iskoriste i na samom kraju ovog perioda igre smanje na 7:2, a s ovim rezultatom se i otišlo na odmor.

Nastavili su Grci sa odličnom igrom u odbrani i potpuno zaustavili italijanske šutere. Naročito su odlični bili u odbrani sa igračem manje. Katastrofalna igra "azura" sa igračem više se nastavila, pa je na kraju bilo 10:4 za Grčku pred poslednju deonicu. Ništa se nije promenilo niu poslednjoj četvrtini, iako su Grci popustili ritam. Italijani jednostavno nisu bili na visini zadatka.

Italija - Grčka 5:12 (1:4, 1:3, 2:3, 1:2)

BEOGRAD: Beogradska arena, gledalaca: 5.000, sudije: Švarc (Izrael) i Kovač-Čatloš (Mađarska). Igrač više: Italija 17 (3), Grčka 11(6) . Peterci: Italija 1 (1).

ITALIJA: Del Lungo, Kasia, Alesiani, Del Baso, Ferero 2, Di Soma, Dolče, Đanaza, Joki Grata, Bruni, Kondemi 2, Karnesaki, De Mikelis, Balzarini 1.

GRČKA: Zerdevas, Genidunas, Skumpakis, Givecis 2, Argiropulos 4, Papanastasiu 1, Golas, Kalogeropulos 2, Kalivopulos, Kakaris 2, Nikolaidis 1, Papanikolau, Corcatis, Puros.

Autor: Jovana Nerić

