AKTUELNO

Ostali sportovi

ŠOK: Srbija bez najiskusnijeg vaterpoliste u finalu Evropskog prvenstva

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ ||

Vaterpolo reprezentacija Srbije igra od 20 časova i 30 minuta finale Evropskog prvenstva protiv Mađarske u Beogradskoj areni!

Delfini će pokušati da dođu do prve zlatne medalje još od 2018. godine, a podsetimo da je dve godine pre toga upravo u našoj prestonici pobedom protiv Hrvata stigla do prvog mesta.

Selektor Uroš Stevanović je odlučio da iz tima izostavi najiskusnijeg vaterpolistu - Miloša Ćuka.

Podsetimo, Srbija je u prvom meču, odigranom u drugoj fazi takmičenja, savladala Mađarsku rezultatom 15:14. Iako ishod govori da je bilo tesno, mora se napomenuti da je Srbija imala i četiri gola prednosti pred ulazak u poslednju deonicu.

pročitajte još

GRČKA OSVOJILA BRONZANU MEDALJU NA EVROPSKOM PRVENSTVU! U meču za treće mesto 'potopljena' Italija (FOTO)

Autor: Marija Radić

#Delfini

#Evropsko prvenstvo

#Mađarska

#Srbija

#vaterpolo

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

'NISMO ZNALI ŠTA DA OČEKUJEMO...' Selektor Srbije najavio veliku borbu za finale Evropskog prvenstva: Pokušaće da ispišu istoriju

Ostali sportovi

Spektakl u Beogradu: Vaterpolisti Srbije večeras protiv Holandije, cilj evropsko zlato

Ostali sportovi

DELFINI POTOPILI MAĐARE: Srbija u polufinalu Evropskog prvenstva nakon neviđene drame i tuče u Areni!

Ostali sportovi

SRBIJA JE U FINALU EVROPSKOG PRVENSTVA! Delfini uz podršku prepune Arene srušili moćnu Italiju - Sledi borba za ZLATNU MEDALJU

Košarka

Čekamo Srbiju! Uskoro borba naših košarkaša za finale Evropskog prvenstva

Ostali sportovi

ŠTETA! Srbija ostala bez finala Svetskog prvenstva u vaterpolu - BORBA ZA BRONZU PROTIV GRČKE!