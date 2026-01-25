ŠOK: Srbija bez najiskusnijeg vaterpoliste u finalu Evropskog prvenstva

Vaterpolo reprezentacija Srbije igra od 20 časova i 30 minuta finale Evropskog prvenstva protiv Mađarske u Beogradskoj areni!

Delfini će pokušati da dođu do prve zlatne medalje još od 2018. godine, a podsetimo da je dve godine pre toga upravo u našoj prestonici pobedom protiv Hrvata stigla do prvog mesta.

Selektor Uroš Stevanović je odlučio da iz tima izostavi najiskusnijeg vaterpolistu - Miloša Ćuka.

Podsetimo, Srbija je u prvom meču, odigranom u drugoj fazi takmičenja, savladala Mađarsku rezultatom 15:14. Iako ishod govori da je bilo tesno, mora se napomenuti da je Srbija imala i četiri gola prednosti pred ulazak u poslednju deonicu.

Autor: Marija Radić