ZLATO JE NAŠE! Srbija pobedila Mađarsku nakon velike borbe i spektakla u Areni (FOTO+VIDEO)

Vaterpolisti Srbije osvojili su titulu prvaka Evrope, pošto su večeras u Beogradskoj areni u finalu kontinentalnog šampionata pobedili selekciju Mađarske rezultatom 10:7 (3:2, 2:3, 2:1, 3:1).

Najefikasniji u selekciji Srbije bio je Dušan Mandić, koji je postigao četiri gola, dok se Nikola Lukić dva puta upisao u listu strelaca. Po jedan pogodak su dali Vasilije Martinović, Nemanja Vico, Đorđe Lazić i Radomir Drašović.

Srbija je na duelu protiv Mađarske igrala bez Miloša Ćuka, koji je zbog virusa propustio finale EP. Na golu Srbije briljirao je Milan Glušac, koji je imao 11 odbrana.

Srpski tim je osvojio prvu evropsku titulu posle osam godina, a ukupno devetu u istoriji EP.

U reprezentaciji Mađarske najbolji je bio Vendel Vigvari sa tri pogotka.

Meč je odigran u Beogradskoj areni pred oko 13.000 navijača.

Navijači, koji nisu mogli da dođu do ulaznica, pratili su ispred Beogradske arene sa video bima finale EP. Veliki broj srpskih navijača bodrio je ispred Arene reprezentaciju uprkos jakom vetru.

Bronzanu medalju osvojila je selekcija Grčke, koja je ranije danas u meču za treće mesto pobedila Italiju rezultatom 12:5.

Četvrta četvrtina

10:7 – Vendel Vigvari smanjuje razliku.

10: 6 – Dušan Mandić postiže četvrti gol na meču.

9:6 – Kakva golčina Lazića! Ovo se retko viđa. Centar Delfina je promenio ruku i majstorski dao gol.

8:6 – Mandić pogađa iz penala! Mađari traže tajm-aut, do kraja je ostalo još četiri minuta i 13 sekundi.

7:6 – Igrač više za Srbiju, pa Stevanović zove tajm-aut na četiri i po minuta do kraja meča.

7:6 – Opet brani Glušac!

7:6 – Posle serije prečki, sada je i Glušac sprečio komšije da postignu gol.

7:6 – Pogađaju prečke vaterpolisti obe reprezentacije, ali golova nema.

Počela je poslednja četvrtina, a Mađari su i treći put bili brži u sprintu za prvi napad.

Treća četvrtina

Kraj četvrtine! Srbija vodi 7:6 uoči poslednjih osam minuta velikog finala.

7:6 – Fantastična odbrana Mandića, koji je sprečio Mađare da golom krunišu kontru.

7:6 – Vins Vigvari postiže prvi gol za Mađarsku u drugom poluvremenu.

7:5 – Vasilije Martinović daje gol! Koriste Delfini igrača više i prvi put dolaze do dva gola prednosti.

6:5 – Bomba Dušana Mandića! Srbija postiže prvi gol u drugom poluvremenu.

Druga četvrtina

Poluvreme! Rezultat je neređen – 5:5.

4:4 – Dušan Mandić koristi peterac i donosi izjednačenje Srbiji.

3:4 – Vezuje Glušac još dve odbrane.

3:4 – Vendel Vigvari postiže gol za preokret mađarske reprezentacije.

3:3 – Janšik donosi izjednačenje Mađarima.

Počela je druga deonica, prvi napad ima naša reprezentacija.

Prva četvrtina

3:2 – Drugi gol Nikole Lukića!

2:2 – Nova odbrana Glušca!

2:2 – Akoš Nađ donosi izjednačenje Mađarima, koji koriste prednost igrača više.

2:1 – Drašović donosi preokret Srbiji! Na polovini smo prve četvrtine.

1:1 – Ekspresno izjednačenje Srbiji donosi Lukić, nakon odlične asistencije Mandića koga su čuvala dva Mađara, čime su pokazali koliko ga se plaše.

0:1 – Vendel Vigvari postiže prvi gol u velikom finalu.

0:0 – Glušac odmah brani Mađarima, koji su imali igrača više.

Popularni "Delfini" igraće za šesto zlato od osamostaljenja, ukupno deveto, računajući i Jugoslaviju.

"Čarobni" Mađari bore se za 14. zlato na Evropskim šampionatima.

Sastavi

SRBIJA - MAĐARSKA

Hala: Arena

Sudije: Frank Ome (Nem), Žilijen Burž (Fra)

SRBIJA: Radoslav Filipović (g), Milan Glušac (g), Dušan Mandić, Strahinja Rašović, Sava Ranđelović, Đorđe Lazić, Radomir Drašović, Nikola Jakšić, Nemanja Vico, Nikola Dedović, Petar Jakšić, Viktor Rašović, Vasilije Martinović, Nikola Lukić. Selektor: Uroš Stevanović

MAĐARSKA: Kristof Čoma (g), Soma Vogel (g), Danijel Anđal, Kristijan Manherc, Akoš Nađ, Vince Vigvari, Adam Nađ, Janoš Fekete, David Tatrai, Peter Kovač, Vendel Vigvari, Silard Janšik, Zombor Vismeg, Vince Varga. Selektor: Žolt Varga

Najveće rivalstvo u istoriji vaterpola

Mađarska i Srbija su najtrofejnije vaterpolo nacije na svetu.

Ovo će biti 26. međusobna utakmica na Evropskim prvenstvima, uključujući i doba Jugoslavije, od 1934. godine. Mađarska vodi sa 13-10, uz dva remija.

Već su se jednom sastali na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu, kada je Srbija u drugoj fazi slavila rezultatom 15:14 (4:4, 4:3, 5:1, 2:6).

Poslednji put u finalu su igrlai 2006. godine, kada je Srbija slavila rezultatom 8:7.

Autor: Marija Radić