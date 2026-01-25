AKTUELNO

Košarka

ŠOK IZ AMERIKE! Odložena utakmica Denvera, ovo je razlog!

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/Abbie Parr ||

Odložen meč Denvera Nagetsa i Memfis Grizlisa.

Utakmica između Denver Nagetsa i Memfis Grizlisa, koja je trebalo da bude odigrana u nedelju od 21.30 u Memfisu, odložena je zbog loših vremenskih uslova.

Kako je saopšteno, nepovoljne vremenske prilike onemogućile su bezbedno održavanje meča, pa je NBA liga donela odluku o pomeranju susreta za neki od narednih termina. Novi datum odigravanja biće naknadno objavljen.

Utakmica je došla u momentu kada se razmatralo da li će Nikola Jokić kročiti na parket posle oporavka od povrede kolena.

Sa te strane, otkazana utakmica dolazi u idealnom momentu za našeg asa koji ima i dalje vremena da se vrati i ostane u konkurenciji za MVP titulu u kojoj trenutno vodi Šej Gildžes Aleksander.

Autor: Jovana Nerić

#Denver

#Košarka

#NBA

#odlaganje utakmice

POVEZANE VESTI

Košarka

POVREDIO SE NIKOLA JOKIĆ?! Loše vesti iz Denvera

Košarka

UŽASNE VESTI IZ AMERIKE: Nikola Jokić se povredio!

Košarka

Nikola Jokić se vratio na teren: Odlične vesti iz Amerike za Denver i Srbiju, snimak zapalio mreže (VIDEO)

Košarka

UMALO TUČA NA TERENU! Bogdanov saigrač 'poludeo' zbog poteza Mareja, hteo fizički da se obračuna sa asom Denvera! Odmah se umešali Jokić i ekipa! (VID

Košarka

ŠTIPAJU GA, GREBU I UDARAJU - ALI I DALJE MU NIŠTA NE MOGU! Jokić je nezaustavljiv: Malo je falilo za novi tripl-dabl (VIDEO)

Košarka

Šok izjava trenera Denvera: Uzećemo Nikoli Jokiću loptu iz ruku