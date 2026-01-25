AKTUELNO

Ostali sportovi

TRADICIONALNI SVETOSAVSKI TURNIR U ŠAPCU OKUPIO VIŠE OD 200 ŠAHISTA

Izvor: Pink.rs, Foto: UStupljene fotografije/Grad Šabac ||

Šabački šahovski klub, grad Šabac i Šahovski savez Srbije organizovali su tradicionalni internacionalni Svetosavski šahovski turnir,na kome nastupa više od 200 šahistkinja i šahista,među kojima je 13 sa velemajstorskom titulom.

Ovaj turnir održava se 22.godinu za redom, a prema recima Andrije Jorgića,predsednika ŠSS, broj učesnika govori u prilog velikoj tradiciji,ali i značaju turnira i napretku koji šah u Srbiji doživljava poslednjih godina.

Foto: UStupljene fotografije/Grad Šabac

- Čast je biti u gradu gde šah ima 120 godina tradicije, čast je biti u slavnoj dvorani "Zorka", koja slavi pola veka od otvaranja, na mestu gde je pre četrdeset godina Metaloplastika drugi put postala šampion Evrope. Ponosni smo na ekspanziju šaha, na veliki broj učesnika, a šah nije samo veština, šah je i životni princip. Uvek, u sportu, politici, bilo kojoj sferi života, rival s druge strane nije neprijatelj, već protivnik na šahovskoj tabli, poručio je predsednik Šahovskog saveza Srbije.

Prisutne je na otvaranju pozdravio i predsednik Šabačkog šahovskog kluba, profesor Miroljub Merdović.

Foto: UStupljene fotografije/Grad Šabac

-Svetosavski turnir uvek privlači veliko interesovanje,rangiran je kod Svetske šahovske federacije, a sve je to dokaz značaja Šapca za šah u Srbiji.Prvi meč šabački šah beleži 1905, a postoje zapisi da ga je još Stojan Čupić igrao i to govori koliko je šah ovde oduvek voljen, a odziv na turnire, podrška koju imamo, pokazuje koliko još uvek šah znači Šapčanima. Srce je puno kada vidite stotine učesnika i kada znamo da smo dali dve reprezentativke u ovoj veštini, kada znamo da imamo ekipu koja se takmiči u ligi i kada u gradu ima mnogo dece koja žele da uče šah i otkrivaju njegove tajne,istakao je Merdović.

Foto: UStupljene fotografije/Grad Šabac

Turnir je zvanično proglasio otvorenim gradonačelnik Šapca,dr.Aleksandar Pajić,koji je zajedno sa Jorgićem označio početak turnira povlačenjem prvog poteza.

-Šabac je danas prestonica šaha i dva važna šahovska događaja su u našem gradu, Svetosavski turnir i Svetsko prvenstvo u problemskom šahu. Duga tradicija govori da su u Šapcu svi uzrasti voleli i igrali šah. Tako je i danas i ponosan sam što kao Grad doprinosimo organizaciji, mi ulažemo značajna sredstva u sport i tako ćemo nastaviti i dalje. Šabac je uvek bio dobar domaćin i želim da svi učesnici ponesu najlepše utiske iz našeg grada,poručio je gradonačelnik Šapca.

Autor: Marija Radić

#Andrija Jorgić

#svetosavski turnir

#Šabac

#Šah

#Šahisti

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

Svečanim zatvaranjem i dodelom nagrada, završen 5. Međunarodni letnji šahovski festival

Društvo

77 PONOSNIH GODINA ŠAHOVSKOG SAVEZA SRBIJE

Ostali sportovi

TUGA U SVETU SPORTA: Jedan od najpoznatijih šahista današnjice iznenada UMRO u 29. godini

Ostali sportovi

VELIKA TRAGEDIJA! Jedan od najpoznatijih šahista današnjice pronađen mrtav - Sumnja se na samoubistvo?!

Ostali sportovi

Zakazano obraćanje medijima: Evo kada će Šahovski savez Srbije saopštiti ko je u selekciji za prevenstvo Evrope

Ostali sportovi

VELIKA TUGA: Preminuo Tigran Nalbandijan