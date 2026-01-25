TRADICIONALNI SVETOSAVSKI TURNIR U ŠAPCU OKUPIO VIŠE OD 200 ŠAHISTA

Šabački šahovski klub, grad Šabac i Šahovski savez Srbije organizovali su tradicionalni internacionalni Svetosavski šahovski turnir,na kome nastupa više od 200 šahistkinja i šahista,među kojima je 13 sa velemajstorskom titulom.

Ovaj turnir održava se 22.godinu za redom, a prema recima Andrije Jorgića,predsednika ŠSS, broj učesnika govori u prilog velikoj tradiciji,ali i značaju turnira i napretku koji šah u Srbiji doživljava poslednjih godina.

- Čast je biti u gradu gde šah ima 120 godina tradicije, čast je biti u slavnoj dvorani "Zorka", koja slavi pola veka od otvaranja, na mestu gde je pre četrdeset godina Metaloplastika drugi put postala šampion Evrope. Ponosni smo na ekspanziju šaha, na veliki broj učesnika, a šah nije samo veština, šah je i životni princip. Uvek, u sportu, politici, bilo kojoj sferi života, rival s druge strane nije neprijatelj, već protivnik na šahovskoj tabli, poručio je predsednik Šahovskog saveza Srbije.

Prisutne je na otvaranju pozdravio i predsednik Šabačkog šahovskog kluba, profesor Miroljub Merdović.

-Svetosavski turnir uvek privlači veliko interesovanje,rangiran je kod Svetske šahovske federacije, a sve je to dokaz značaja Šapca za šah u Srbiji.Prvi meč šabački šah beleži 1905, a postoje zapisi da ga je još Stojan Čupić igrao i to govori koliko je šah ovde oduvek voljen, a odziv na turnire, podrška koju imamo, pokazuje koliko još uvek šah znači Šapčanima. Srce je puno kada vidite stotine učesnika i kada znamo da smo dali dve reprezentativke u ovoj veštini, kada znamo da imamo ekipu koja se takmiči u ligi i kada u gradu ima mnogo dece koja žele da uče šah i otkrivaju njegove tajne,istakao je Merdović.

Turnir je zvanično proglasio otvorenim gradonačelnik Šapca,dr.Aleksandar Pajić,koji je zajedno sa Jorgićem označio početak turnira povlačenjem prvog poteza.

-Šabac je danas prestonica šaha i dva važna šahovska događaja su u našem gradu, Svetosavski turnir i Svetsko prvenstvo u problemskom šahu. Duga tradicija govori da su u Šapcu svi uzrasti voleli i igrali šah. Tako je i danas i ponosan sam što kao Grad doprinosimo organizaciji, mi ulažemo značajna sredstva u sport i tako ćemo nastaviti i dalje. Šabac je uvek bio dobar domaćin i želim da svi učesnici ponesu najlepše utiske iz našeg grada,poručio je gradonačelnik Šapca.

