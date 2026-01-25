AKTUELNO

Košarka

PARTIZAN NASTAVIO POBEDNIČKU SERIJU: Crno-beli se namučili, ali srušili Igokeu!

Izvor: Pink.rs/Kurirr, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

Košarkaši Partizana savladali su Igokeu rezultatom 91:84 u utakmici 16. kola ABA lige.

Partizan je zabeležio i 15 pobedu u regionalnom takmičenju, uz samo jedan poraz od vodećeg Dubaija.

Crno-beli su u meč ušli umorni od duple evroligaške nedelje i velikih pobeda nad Bajernom i Hapoelom u Minhenu.

To se i osetilo na ovom meču. Partizan je poveo 9:0, a onda stao. Igokea je brzo stigla rezulta, pa potom i preuzela vođstvo., a trojkom Bošnjakovića crno-beli su dobili prvu četvrtinu rezultatom 19:18.

Crno-beli su u nastavku konstatno imali prednost ali nikako nisu uspevali da se odlepe. Igokea je pretila potpunim preokretom, ali crno-beli ipak nisu dozvolili iznenađenje na ovom meču.

Autor: Jovana Nerić

