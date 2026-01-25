AKTUELNO

Ostali sportovi

U BEOGRADU SCENE O KOJIMA ĆE SE PRIČATI: Arena krcata daleko pre početka finala Srbija - Mađarska! 'Delfini' imatju ogromnu pomoć

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Daleko pre početka meča, tribine najveće hale na Balkanu ispunjene su do poslednjeg mesta.

Vaterpolo reprezemtacija Srbije u beogradskoj Areni igra protiv Mađarske za zlato na Evropskom prvenstvu.

"Delfini" će na ovoj utakmici imati ogromnu pomoć sa tribina.

Daleko pre početka meča, tribine najveće hale na Balkanu ispunjene su do poslednjeg mesta. Pa i više od toga. Ostaje da se vidi da li će biti oboren rekord po broju gledalaca.

Rekord je postavljen u Beogradu 2016. godine, kada je finale Srbija - Crna Gora posmatralo neverovatnih 18.743 gledalaca.

Autor: Jovana Nerić

#Evropsko prvenstvo

#Finale

#Mađarska

#Srbija

#vaterpolo

POVEZANE VESTI

Domaći

Zagrebačka arena krcata! Mile Kitić priredio totalni haos, publika u transu (VIDEO)

Domaći

Krcata Arena uglas peva s Tanjom njen najveći hit! Pesma 'Zlatnik', a ova numera krije ogromnu tajnu! (VIDEO)

Društvo

Hoće neko na letnje turnire? Širom zemlje igraju se basket, mali fudbal, odbojka...

Horoskop

Dramatična promena pre početka juna 2025: 4 znaka horoskopa

Košarka

ĐOAN PENJAROJA SE OGLASIO DAN NAKON DEBAKLA U ARENI! Osvrnuo se na katastrofu protiv Makabija, pa poslao jasnu poruku!

Domaći

Večeras u Teatru Odeon na predstavi 'Kralj Cigana' rekordna poseta: Željko Mitrović objavio snimak pune sale (VIDEO)