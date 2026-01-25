U BEOGRADU SCENE O KOJIMA ĆE SE PRIČATI: Arena krcata daleko pre početka finala Srbija - Mađarska! 'Delfini' imatju ogromnu pomoć

Daleko pre početka meča, tribine najveće hale na Balkanu ispunjene su do poslednjeg mesta.

Vaterpolo reprezemtacija Srbije u beogradskoj Areni igra protiv Mađarske za zlato na Evropskom prvenstvu.

"Delfini" će na ovoj utakmici imati ogromnu pomoć sa tribina.

Daleko pre početka meča, tribine najveće hale na Balkanu ispunjene su do poslednjeg mesta. Pa i više od toga. Ostaje da se vidi da li će biti oboren rekord po broju gledalaca.

Rekord je postavljen u Beogradu 2016. godine, kada je finale Srbija - Crna Gora posmatralo neverovatnih 18.743 gledalaca.

Autor: Jovana Nerić