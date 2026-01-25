AKTUELNO

Poruke koje je žena zlatnog vaterpoliste Vica objavila iz Arene nateraće vam suze na oči: Šta je tvoj san?

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug/amir hamzagić ||

Srbija je prvak Evrope u vaterpolu!

Delfini su heroji nacije - savladali su Mađarsku u finalu Evropskog prvenstva u Beogradskoj areni rezultatom 10:7.

U publici je bila i Jelena Nikolić Vico, žena našeg zlatnog vaterpoliste Nemanje Vica, sa kojim je dobila dva sina.

Mlađeg, Orjena, na svet je donela 2. septembra 2025. U Beogradskoj areni osvanula je i njena poruka koju su svi prisutni mogli da vide.

Foto: Tanjug/amir hamzagić

Naime, na velikom led ekranu pisalo je pitanje "Šta je tvoj san?", a ispod je uz nacrtano srce i Jelenin potpis pisalo:

- Da Orjen Vico prespava noć.

Nakon toga, Jelena je uz snimak na kom se vaterpolisti raduju podelila poruku:

- Nije uvek lako, ali je definitivno najlepše biti Srbin.

ZLATO JE NAŠE! Srbija pobedila Mađarsku nakon velike borbe i spektakla u Areni (FOTO+VIDEO)

Autor: Marija Radić

#Delfini

#Srbija

#jelena nikoloć vico

#poruke

#vaterpolo

