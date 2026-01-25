Srpski vaterpolista Dušan Mandić najkorisniji igrač finala EP: Još jedan veliki uspeh Delfina

AKTUELNO

Vaterpolista Srbije Dušan Mandić proglašen je večeras za najkorisnijeg igrača (MVP) finala Evropskog prvenstva u Beogradu.

Vaterpolisti Srbije osvojili su titulu evropskog šampiona, pošto su večeras u Beogradskoj areni u finalu EP pobedili selekciju Mađarske rezultatom 10:7.

Mandić je na večerašnjoj utakmici postigao četiri gola. On je izabran u idealan tim kontinentalnog šampionata u Beogradu.

U idealnom sastavu EP nalaze se još reprezentativci Srbije Milan Glušac i Strahinja Rašović, Mađari Kristijan Manherc i Akoš Nađ, kao i Grci Stilijanos Agiropulos i Konstantinos Kakaris.

Zvanično osiguranje Evropskog prvenstva (EP) u vaterpolu za muškarce u Beogradu je UNIQA osiguranje.

