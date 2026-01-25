Srbi odali počast heroju Stefanu koji je stradao u požaru u Švajcarskoj: Potresne slike sa tribina Arene (FOTO)

Vaterpolisti reprezentacije Srbije su osvojili Evropsko prvenstvo u Beogradskoj areni posle pobede nad Mađarskom - 10:7: Oni su naši heroji, a sa tribina je počast odata i heroju Stefanu Ivanoviću.

Naime, na tribinama je razvijen transparent sa likom hrabrog Stefana, a mnogi su se zbog prizora našli u suzama.

Podsetimo, Stefan Ivanović, radnik obezbeđenja bara "Le Constellation" na skijalištu u Švajcarskoj, tragično je nastradao u novogodišnjoj noći kada je izbio požar. Danima se Srbin vodio kao nestao, a onda je stigla stravična vest da je Stefan nastradao spašavajući hrabro goste lokala.

Nesebično je Stefan nekoliko puta ulazio u zapaljeni bar i iznosio mahom omladinu, ali se u jednom trenutku zaglavio i njegovo telo pronađeno je nakon uviđaja.

Ovim činom publika je podsetila na divnog heroja i njegovu borbu. Odala mu je počast na divnom mestu, mestu uspeha naše nacije.

pročitajte još Srpski vaterpolista Dušan Mandić najkorisniji igrač finala EP: Još jedan veliki uspeh Delfina

Autor: M.R.