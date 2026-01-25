AKTUELNO

Ostali sportovi

Mandić nakon osvajanja zlata: Ovako nešto nisam doživeo, svaka čast momcima na borbi

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/VLADIMIR ŠPORČIĆ ||

Vaterpolista Srbije Dušan Mandić izjavio je večeras da je njegov tim zasluženo osvojio titulu evropskog šampiona.

Vaterpolisti Srbije su večeras postali šampioni Evrope, pošto su u finalu EP u Beogradskoj areni savladali Mađarsku rezultatom 10:7.

"Ne može bolje, teško da može bolje. Jako je teško pobediti jednu vrhunsku ekipu dva puta. Preponosan sam, ovako nešto nisam doživeo. Čestitke mojim momcima, čestitke mađarskoj ekipi, svaka im čast. Večeras smo mi bili bolji pred prepunom Arenom u Beogradu", rekao je Mandić posle meča za Javni servis.

Mandić je na večerašnjoj utakmici postigao četiri gola.

pročitajte još

Srbi odali počast heroju Stefanu koji je stradao u požaru u Švajcarskoj: Potresne slike sa tribina Arene (FOTO)

Autor: Marija Radić

#Dušan Mandić

#EP

#Srbija

#Zlato

#vaterpolo

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

Srpski vaterpolista Dušan Mandić najkorisniji igrač finala EP: Još jedan veliki uspeh Delfina

Ostali sportovi

'KAD SI ISKREN I PREDAN, SAMO TAKO MOŽE DO CILJA' Dušan Mandić nakon osvojenog zlata sa Srbijom na Olimpijskim igrama u Parizu

Ostali sportovi

Suspendovan Dušan Mandić! 'Odrezana' je bolna kazna za asa Srbije

Ostali sportovi

PROSLAVIO ZLATO IZ PARIZA: Mandić uz porodicu, trubače i rakiju obeležio ISTORIJSKI USPEH srpskih 'delfina' (VIDEO)

Ostali sportovi

SRBIJA IMA NAJBOLJEG NA SVETU: Dušan Mandić apsolutni kralj vaterpola

Domaći

Dušan Mandić zgrće ozbiljnu lovu! Na Crnogorskom primorju razvio biznis, zaposleni progovorili o vaterpolisti