Mandić nakon osvajanja zlata: Ovako nešto nisam doživeo, svaka čast momcima na borbi

Vaterpolista Srbije Dušan Mandić izjavio je večeras da je njegov tim zasluženo osvojio titulu evropskog šampiona.

Vaterpolisti Srbije su večeras postali šampioni Evrope, pošto su u finalu EP u Beogradskoj areni savladali Mađarsku rezultatom 10:7.

"Ne može bolje, teško da može bolje. Jako je teško pobediti jednu vrhunsku ekipu dva puta. Preponosan sam, ovako nešto nisam doživeo. Čestitke mojim momcima, čestitke mađarskoj ekipi, svaka im čast. Večeras smo mi bili bolji pred prepunom Arenom u Beogradu", rekao je Mandić posle meča za Javni servis.

Mandić je na večerašnjoj utakmici postigao četiri gola.

Autor: Marija Radić