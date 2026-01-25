Iznenađenje za vaterpoliste Srbije ispred Arene: Njihovo zlato se slavi uz trubače

Vaterpolisti reprezentacije Srbije su osvojili Evropsko prvenstvo u Beogradskoj areni posle pobede nad Mađarskom - 10:7.

Naši Delfini su heroji nacije i u dve nedelje za nama učinili su nešto neverovatno. Iako nisu krenuli prema očekivanjima, Holandija ih je namučila u prvoj utakmici, posle je redom pobeđivala, a jedini poraz je doživela od Crne Gore, kada je već bilo jasno da ćemo se kao prvi plasirati u finale.

Protiv Srbije je Mađarska bila sjajna, obezbedila zlatnu medalju maestralnom partijom u drugom poluvremenu, a kasnije posle slavlja usledila je dodela medalja, nakon toga i izjave, a posle je usnimljena jedna zanimljiva scena.

Trubači su se nastanili ispred Beogradske arene, i čekaju vaterpoliste Srbije, koji još nisu izašli, a sigurno da će uslediti žurka do jutra posle još jednog istorijskog uspeha.

Autor: Marija Radić