Ranđelović: Neverovatan uspeh, najslađe je osvojiti trofej kod kuće

Vaterpolista Srbije Sava Ranđelović izjavio je večeras da su "delfini" napravili neverovatan uspeh osvajanjem titule šampiona Evrope u Beogradu i dodao da je najlepši osećaj kada se trijumfuje na domaćem terenu.

Vaterpolisti Srbije osvojili su titulu evropskog šampiona, pošto su večeras u Beogradskoj areni u finalu EP pobedili selekciju Mađarske rezultatom 10:7.

Neverovatan osećaj, ovo je četvrti put da sam na šampion Evrope i najslađe je kod kuće, drugi put. Neverovatan uspeh, posle svega što smo prošli, čestitao bih momcima. Nije bilo sve kako treba prethodnih dana i Ćuk je izostao, najjači smo kada smo saterani uz zid", rekao je Ranđelović u razgovoru sa novinarima.

On je naveo da je put titule šampiona Evrope bio dug.

"Pvi put je ovakav sistem, jako teška grupa, posle spajanje isto. Sve smo izneli stojički, hrabro, nemam više šta da dodam. Sada idemo da slavimo", izjavio je srpski vaterpolista.

Autor: Marija Radić