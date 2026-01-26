'POD TOM PESMOM JE RAZARAN VUKOVAR' Sraman napad hrvatskog izveštača zbog pesme 'Marš na Drinu' u Areni

Vaterpolo reprezentacija Srbije okitila se zlatnom medaljom na netom završenom Evropskom prvenstvu u Beogradu.

Bio je to šesti put da se "Delfini" popnu na postolje kao gospodari kontintenta.

Srbija je savladala Mađarsku u finalu 10:7, uz veliku podršku sa tribina. U "Areni" se okupilo oko 13.000 navijača koji su od prvog do poslednjeg minuta gromoglasnim navijanjem bili jak vetar u leđa.

Očekivanu pažnju trijumfu srpskih vaterpolista posvetili su i hrvatski mediji. Ali, ne baš svi u sportskom tonu. Nekima je zasmetala pesma "Marš na Drinu".

Tako u prvom pasusu teksta "Jutarnjeg lista", izveštač pominje Vukovar i nameće analogiju sa ratom u izveštaju.

"Domaćin je pokušao dodatno da se osokoli neposredno pre početka finala, pa onda i tokom utakmice izvođenjem, 'propuštanjem' kroz razglas, 'Marša na Drinu' - srpske vojničke pesme iz Prvog svetskog rata, ali nama u Hrvatskoj omražene jer je pod tim zvukovima razaran Vukovar i mnogi drugi delovi naše domovine".

Autor: Jovana Nerić