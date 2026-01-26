AKTUELNO

DRŽAVA NE ŽALI NOVAC ZA ŠAMPIONE! Evo koliko su zardili vaterpolisti Srbije za zlato u Beogradu

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/amir hamzagić ||

Vaterpolisti reprezentacije Srbije zaradili su novčane nagrade u iznosu od po 20.000 evra za osvajanje titule prvaka Evrope u Beogradu.

Naime, kako je predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio odmah posle meča, taj novac biće im isplaćen u dinarskoj protivvrednosti već u ponedeljak, dan posle istorijskog uspeha i trijumfa protiv Mađarske u finalu Evropskog prvenstva u punoj Beogradskoj areni.

Podsećanja radi, članom 8 Uredbe o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim nagradama propisano je koliko novca sportisti dobijaju za uspehe.

- Za osvojenu medalju na Evropskom prvenstvu u ekipnim ili pojedinačnim sportovima u olimpijskoj ili paraolimpijskoj sportskoj disciplini, dodeljuje se novčana nagrada za svakog osvajača medalje i glavnog trenera ekipe, tj. trenera sportiste u iznosu od:

20.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, za zlatnu medalju;

15.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, za srebrnu medalju;

10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, za bronzanu medalju.

Novčane nagrade iz stava 1. tač. 1)-3) ovog člana isplaćuju se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije važećim na dan isplate", stoji u pomenutom članu 8 Uredbe o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim nagradama.

Autor: Jovana Nerić

