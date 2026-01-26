AKTUELNO

Đoković za polufinale igra protiv neočekivanog protivnika

Foto: Tanjug AP/Aaron Favila

Novak Đoković ide u narednu rundu Australijan opena bez borbe, a čuo je važne vesti.

Sada je Novak saznao sa kim će se boriti za plasman u polufinale.

Naredni Đokovićev rival biće Italijan Lorenco Museti, koji je u tri seta, neočekivano lako, savladao Amerikanca Tejlora Frica (6:2, 7:5, 6:4).

Novak je protiv Musetija igrao deset puta i ima skor od devet trijumfa i jednog poraza. Jedini put Đoković je od Musetija izgubio u Monte Karlu 2023. godine.

Museti nikada nije uspeo ovako daleko da dogura na Australijan openu, pa će protiv Đokovića imati debi u četvrtfinalu ovog takmičenja.

