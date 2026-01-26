OD ANONIMUSA DO HEROJA NACIJE! Ovo je filmska priča Milana Glušca - Stao na gol kada je bilo najteže i pokazao kako se postaje ŠAMPION

Kada bismo morali da izaberemo jednu asocijaciju na Evropsko prvenstvo u vaterpolu u Beogradu, definitivno bi to bio Milan Glušac!

Golman vaterpolo reprezentacije Srbije u potpunosti je obeležio ovo takmičenje i prošao je put od anonimusa, pošto šira sportska javnost za njega nije znala pre Evropskog prvenstva, do apsolutnog heroja o kom bruji čitava zemlja!

"Delfini" su stigli do zlata, ali je veliko pitanje da li bi tako nešto bilo moguće da Glušac nije stao na gol kada je bilo najteže, prvo protiv Holandije, a zatim i u ostatku takmičenja, te je pokazao kako se postaje šampion. Mogao bi čuvar mreže i junak Srbije da napiše knjigu o onome kroz šta je prošao na Evropskom prvenstvu u Beogradu, a mi ćemo se još jednom podsetiti njegove životne priče jer je to apsolutno zaslužio.

Uz rame velikanima srpskog vaterpola

Blistao je 23-godišnji Milan Glušac u meču protiv Holandije, kada je bio "iks faktor" za preokret i posle u seriji peteraca. A, onda sjajnu formu potvrdio je u duelu Srbije i Španije, ali i naše reprezentacije sa Mađarskom. U senku je bacio olimpijskog šampiona iz Pariza 2024. Radoslava Filipovića koji je započeo turnir na Evropskom šampionatu u Beogradu.

Navijači su bili oduševljeni onim što su videli, pravu "srpsku vaterpolo hobotnicu" u bazenu, momka koji je naslednik takvih golmana divova ovog sporta kao što su - Milan Gale Muškatirović, Milorad Krivokapić, Aleksandar Šoštar, Denis Šefik, Slobodan Soro, Branislav Mitrović, Gojko Pijetlović...

Razvojni put

Srpska javnost pitala se ko je Milan Glušac? Dosad manje poznat u medijima, a time i u narodu. Milan Glušac već dve godine brani za Novi Beograd. Ima 23 godine i jedan je od najtalentovanijih srpskih vaterpolo golmana, uz godinu dana starijeg Vladimira Mišovića.

Plivanjem i vaterpolom Milan Glušac počeo je da se bavi još u detinjstvu, prvo kroz školicu plivanja, a onda i vaterpolo školu Partizana. Tokom razvoja posebno su mu pomogli treneri golmana Nikola Radojčić i kasnije Aleksandar Šoštar, koji je uticao na njegov prelazak u Novi Beograd.

Briljirao u Ligi šampiona

Milan Glušac prvi je golman Novog Beograda i sve više potvrđuje ulogu lidera u timu. Odlično brani u Regionalnoj ligi i Ligi šampiona. Bio je junak u pobedi Novog Beograda nad Barselonetom u Ligi šampiona, odbranivši penal u seriji, čime je omogućio plasman u finale elitnog evropskog takmičenja svom klubu. Takođe briljirao je u mečevima protiv jakih rivala, protiv Olimpijakosa, sa velikim brojem odbrana.

U slobodno vreme Milan Glušac voli da putuje, deluje da mu je fudbal jedan od omiljenih sportova. Uživa u prirodi, tokom leta je na raftingu na Drini i Tari.

Čast je braniti Srbiju

Što se tiče stila igre i reputacije, Milan Glušac važi za tehnički dobrog i pouzdanog golmana, koji je sposoban da pravi velike odbrane u važnim momentima. Pošto je mlad, još razvija vlastiti identitet i iskustvo, ali stručnjaci vide veliki potencijal za budućnost u srpskoj reprezentaciji.

- Meni je čast i zadovoljstvo što sam sa ovim momcima i kao što sam rekao u najavi. Ovo je samo jedan deo ka našem cilju, a to je finale - rekao je Milan Glušac posle pobede nad Španijom.

Posle prvog trijumfa protiv Mađarske takođe je zadržao skromnost.

- Ne bih tako rekao jer su svi odigrali kako treba, zahvaljujući publici i nama. Znali smo šta da očekujemo od Mađara. Sada se spremamo za Crnu Goru. Idemo u polufinale, to nam je bio cilj kao što smo rekli na početku. Nije nam bitno ime rivala. Ko god da bude, mi smo spremni da se domognemo finala. Bože zdravlja, eto zlatne medalje.

Zatim je uporedio mečeve protiv Španije i Mađarske.

- Mislim da smo samo bili agresivniji protiv Mađarske. Iz utakmice u utakmicu bićemo sve agresivniji. Odbrana radi kako treba. Ovo je bila teža utakmica od one protiv Španije, Mađari su bolji plivači. Znali smo šta da očekujemo.

Dotakao se potom i svog debitantskog nastupa na Evropskom prvenstvu.

- Nije moglo da bude bolje. Ipak, idemo utakmicu po utakmicu.

Emotivan je bio i posle osvojenog zlata.

- Neverovatan osećaj, obezele su me emocije. Došli smo da osvojimo Evropsko prvenstvo i to je to. Protiv svih, protiv sudija... Zahvalio bih se svima koji su bili uz nas, samo mi znamo kroz šta smo prošli. Igrali smo bez Ćuka, Mandića - rekao je on, pa se osvrnuo na ovacije koje dobija od publike, ali i na to što nije poneo MVP trofej:

- Ma nije bitno što nisam osvojio, bitno je samo da smo osvojili prvo mesto,a publika šta reći zaista čast i privilegija. Nema reči koje bih mogao da upotrebim da bih se zahvalio publici.

Za kraj, poslao je poruku koja odzvanja i koja dokazuje koliki je šampion.

- Treba se dokazivati iz dana u dan, ovo sutra je već istorija, novo dokazivanje i idemo dalje - zaključio je Milan Glušac, heroj Srbije.

Autor: Iva Besarabić