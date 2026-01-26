TUGA: Umro deda Endija Marija

Britanski sportski svet oprostio se od Roja Erskina, dede čuvenog tenisera Endija Marija, koji je preminuo u 94. godini života.

Od Erskina, nekadašnjeg fudbalera i uglednog stanovnika Danblejna, oprostili su se njegovi bivši klubovi Stirling Albion i Kaudenbet, koji su u zvaničnim saopštenjima izrazili duboku tugu zbog smrti, kako su naveli, „omiljene i poštovane ličnosti“.

Rojs Erskin, otac Džudi Mari, nosio je dres oba kluba tokom pedesetih godina prošlog veka. Za Stirling Albion potpisao je 1954. godine, dok je dve godine kasnije prešao u Kaudenbet. Tokom karijere nastupao je i za Hibernijan, Pibls Rovers i Trun.

Pored fudbala, Erskin je bio izuzetno vezan i za tenis. Kao dečak stigao je do polufinala Škotskog prvenstva za juniore, a tenis je nastavio da igra i nakon završetka fudbalske karijere, kada se posvetio radu kao optičar, profesiji u kojoj je bio veoma cenjen u svom gradu.

U emotivnoj poruci, Stirling Albion je naveo da je Erskin preminuo 19. januara 2026. godine, ističući da je u poslednjim godinama često dolazio u klupske prostorije zajedno sa ćerkom Džudi, gde je rado razgovarao sa navijačima i prisećao se dana provedenih u klubu. Posebno mu je, kako se navodi, značilo što je bio deo proslave titule u Ligi 2 u sezoni 2022/23.

- Bio je izuzetno poznata i omiljena ličnost u Danblejnu i veoma će nedostajati svima koji su ga poznavali - poručili su iz kluba.

Slične reči stigle su i iz Kaudenbeta, gde su istakli da su „duboko potreseni i iskreno ožalošćeni“ zbog Erskinove smrti, podsećajući da se po završetku fudbalske karijere posvetio tenisu i igrao čak i na okrugskom nivou. U poruci kluba posebno je naglašeno i njegovo mesto u teniskoj istoriji porodice Mari:

- Možda je najveći doprinos Roja i njegove supruge Širli britanskom tenisu upravo ono što su preneli na Džudi, Džejmija i Endija - i, naravno, poneki savet tokom godina. Roj je voleo da kaže da je upravo on izmislio topspin u tenisu.

Autor: Iva Besarabić