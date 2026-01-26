ANGELINA TOPIĆ OBORILA DRŽAVNI REKORD! Kakav početak sezone zvezde srpske 'kraljice sportova'

Srpska atletičarka Angelina Topić odlično je počela novu sezonu – oborivši državni rekord u skoku uvis.

Osvajačica svetske bronze na otvorenom u Tokiju 2025, 20-godišnja zvezda srpske „kraljice sportova“ na prvoj smotri upravo od tog takmičenja, pomerila je svoj državni rekord u dvorani za jedan centimetar pobedom na mitingu srebrnog statusa Svetske atletike u poljskom Lođu.

Pre dve godine je „pod krovom“ u Banskoj Bistrici „letela“ do 1,97 m, a sada je to poboljšala i izjednačila svoj rezultat broj jedan u Srbiji sa onim na otvorenim borilištima, jer je 2025. zabeležila 1,98 m.

U Lođu je važila za favorita, a takmičenje je odlično odradila preskočivši iz prve visine od 1,84 m, 1,87 m, 1,90 m, 1,92 m i 1,96 m, dok su joj za novi državni rekord bila potrebna tri pokušaja.

Drugo mesto pripalo je Čehinji Mihaeli Hrubi (1,90 m), a treće Poljakinji Mariji Žodžik (1,87 m).

Angelinu Topić će i domaća publika imati priliku da gleda jer je potvrdila da će učestvovati na Beogradskom mitingu zlatnog statusa 11. februara u Atletskoj dvorani na Banjici.

Autor: Jovana Nerić