DRAMA U MELBURNU: Australijan open izdao HITNO saopštenje

Vremenske prilike u Melburnu ponovo zadaju glavobolju organizatorima prvog Grend slema u sezoni! Zbog najavljenih ekstremno visokih temperatura za utorak, 27. januar, Australijan open je izdao hitno saopštenje i promenio satnicu, a aktivirani su i posebni protokoli kako bi se zaštitilo zdravlje igrača i publike.

Pakao koji se sprema u Melburn parku uslovio je da se određeni mečevi pomere, a neki čak i odlože za naredni dan. U zvaničnom saopštenju organizatora navodi se:

- Zbog prognoze visokih temperatura za sutra, utorak 27. januar, napravljene su sledeće izmene u rasporedu. Organizatori su odlučili da ranije otvore kompleks kako bi se program što pre pokrenuo pre najveće vrućine. Kapije će se otvoriti sutra u 9.00 ujutru. Juniorski mečevi će početi u 9.00. Mečevi na Margaret Kort Areni počinju u 11.00 i otvoreni su za vlasnike "Ground pass" ulaznica.

Kada su u pitanju najveće zvezde na centralnom terenu, satnica je takođe precizirana:

- Mečevi na Rod Lejver Areni počeće u 11.30, gde će Arina Sabalenka igrati protiv Ive Jović, nakon čega sledi Aleksander Zverev protiv Lernera Tijena.

Odlaganja i aktiviranje "AO26" protokola

Vrućina je, nažalost, dovela i do pomeranja celog jednog dela takmičenja.

- AO šampionat u kolicima je odložen za 24 sata i sada počinje u sredu - stoji u saopštenju.

Što se tiče regularnog dela turnira, organizatori su jasni da neće rizikovati:

- Igra na spoljnim terenima i zatvaranje krovova pratiće AO26 protokole za ekstremne vrućine. Za sve navijače koji traže spas od sunca, dobra vest je da će klimatizovani hol u Džon Kejn Areni ostati otvoren.

Organizatori su uputili i posebne savete posetiocima kako bi preživeli dan u Melburn parku bez zdravstvenih problema.

- Ohrabrujemo sve da se pripreme za topao dan, nošenjem kapa i nanošenjem kreme za sunčanje, Pijenjem vode - postoji mnogo stanica za dopunu vode u krugu kompleksa. odvajanjem dodatnog vremena za dolazak. korišćenjem hlada, ventilatora sa vodenom maglom i drugih zona za rashlađivanje na lokaciji.

Autor: Iva Besarabić