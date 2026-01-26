AKTUELNO

Ostali sportovi

RAJ ZA OČI! Žene zlatnih vaterpolista u POSEBNIM MAJICAMA slavile pobedu

Izvor: Telegraf, Foto: Instagram.com/deadiadore ||

Srpski vaterpolisti ponovo su prošle noći poneli titulu evropskih šampiona, a u borbi za zlatne medalje bodrile su ih lepše polovine.

Devojke koje se međusobno druže su očigledno imale dogovor da u istim majicama gledaju finale, a zatim i slave pobedu.

Tu su bile i inače nerazdvojne drugarice - Tijana Ranđelović (supruga Save Ranđelovića) i Maša Radojičić (devojka kapitena Nikole Jakšića).

Njih dve ponosno su pozirale u Areni, a na sebi su imale majice sa likom reprezantativaca i srpskom zastavom na kojima je pisalo "Beograd 2026".

Posle pobede, Jakšić je izjavio:

- Nikad nam ništa nije bilo lako, generalno svim sportistima koji igraju za Srbiju i nepravda kroz koje prolaze. Zabrinuo bih se kada bi bilo lako. Možda glupo zvuči, ali znao sam da nešto loše mora da nam se desi.

Foto: Instagram.com/deadiadore

Bilo je jako teško Jakšiću posle isključenja u polufinalu:

- Ekstremno teško, posebno znajući da nije bilo nikakvog udarca i bio sam nepravedno isključen. Hvala svim ljudima koji su uticali na tu odluku, ne znam šta bih radio da nisam igrao finale, bilo mi je dovoljno teško što nisam te dve i po četvrtine igrao.

Srbija je u finalu dobila Mađarsku rezultatom 10:7.

Autor: S.M.

#Pobeda

#Proslava

#majice

#vaterpolo

#žene

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

Kula Beograd svetli u čast ZLATNIH VATERPOLISTA: 'Delfini' najbolji na svetu (VIDEO)

Ostali sportovi

SVE JE SPREMNO ZA SPEKTAKL! Arenom se ori HIMNA SRBIJE - Delfini dočekuju moćnu Italiju u borbi za FINALE Evropskog prvenstva (FOTO+VIDEO)

Ostali sportovi

TOTALNI DELIRIJUM U BEOGRADSKOJ ARENI! Pogledajte kako su navijači Srbije proslavili POBEDU naših vaterpolista i ulazak u FINALE Evropskog prvenstva (

Ostali sportovi

KATASTROFA SRBA! Raspad kakav 'delfini' ne pamte u borbi za medalju

Ostali sportovi

Miloš Ćuk pre finale OI sa Hrvatima: Sledi klasik sa Barakudama!

Ostali sportovi

GRABE KA F4! Novi Beograd srušio Olimpijakos za novu pobedu u Ligi šampiona