RAJ ZA OČI! Žene zlatnih vaterpolista u POSEBNIM MAJICAMA slavile pobedu

Srpski vaterpolisti ponovo su prošle noći poneli titulu evropskih šampiona, a u borbi za zlatne medalje bodrile su ih lepše polovine.

Devojke koje se međusobno druže su očigledno imale dogovor da u istim majicama gledaju finale, a zatim i slave pobedu.

Tu su bile i inače nerazdvojne drugarice - Tijana Ranđelović (supruga Save Ranđelovića) i Maša Radojičić (devojka kapitena Nikole Jakšića).

Njih dve ponosno su pozirale u Areni, a na sebi su imale majice sa likom reprezantativaca i srpskom zastavom na kojima je pisalo "Beograd 2026".

Posle pobede, Jakšić je izjavio:

- Nikad nam ništa nije bilo lako, generalno svim sportistima koji igraju za Srbiju i nepravda kroz koje prolaze. Zabrinuo bih se kada bi bilo lako. Možda glupo zvuči, ali znao sam da nešto loše mora da nam se desi.

Bilo je jako teško Jakšiću posle isključenja u polufinalu:

- Ekstremno teško, posebno znajući da nije bilo nikakvog udarca i bio sam nepravedno isključen. Hvala svim ljudima koji su uticali na tu odluku, ne znam šta bih radio da nisam igrao finale, bilo mi je dovoljno teško što nisam te dve i po četvrtine igrao.

Srbija je u finalu dobila Mađarsku rezultatom 10:7.

Autor: S.M.