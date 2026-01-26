SRBIJA NE GUBI FINALA! Isplivao podatak: Totalna dominacija 'delfina' u poslednjih 15 godina, ovako nešto se NE PAMTI!

Poslednje finale vaterpolo reprezentacija Srbije izgubila je 2011. godine.

Vaterpolisti Srbije još jednom su obradovali naciju i stigli su do zlatne medalje na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

U finalnom meču pala je Mađarska (10:7), a kada se pogleda tradicija u poslednjih 15 godina jasno je da Mađari nisu imali apsolutno nikakve šanse! Podatak iz rubrike verovali ili ne glasi - od 2011. godine, kad god su vaterpolisti Srbije igrali u finalu nekog takmičenja, oni su taj susret i dobili!

Dešavalo se da ispadnu ranije, ali kad bi došli do finalne borbe za trofej - nisu gubili! Čak 16 finala različitih takmičenja i čak 16 zlatnih medalja dokaz je o kakvim mentalitetima se radi i da se finalni mečevi ne igraju, već osvajaju!

- Srbija finala ne gubi, to je beton - rekao je Viktor Rašović, a evo i potvrde njegovih reči.

Poslednje finale koje je Srbija izgubila bilo je Svetsko prvenstvo u Šangaju 2011. godine kada je Italija slavila sa 8:7 posle produžetka.

Što se tiče Evropskih prvenstava, "delfini" su osvojili zlato 2012. zatim 2014. pa 2016. i 2018. godine, da bi do titule najbolje selekcije Starog kontinenta ponovo došli sinoć u Beogradu.

Da se dotaknemo Olimpijskih igara - 2016. zatim 2021. i 2024. godine Srbija je tri puta igrala finale i sva tri puta osvojila zlato.

Na Svetskim prvenstvima igrali smo jedno finale, 2015. godine i, naravno, tada smo stigli do zlata.

U Svetskoj ligi Srbija je od 2013. do 2017. godine bila nepobediva sila i osvojila pet titula zaredom, a zatim su "delfini" 2019. osvojili još jednu titulu za šest od šest.

Još jedno veliko vaterpolo takmičenje, u kojem igraju samo najbolji je Svetski kup. Igra se od 1979. godine. Srbija ga je poslednji put osvojila 2014. godine.

Kada se sve sabere, 16 finala i 16 titula za Srbiju u periodu od 15 godina. Zaista, nestvaran poduhvat "delfina". I, verujemo, neće se tu zaustaviti!

Autor: Jovana Nerić