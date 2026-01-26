Epilog napada Torcide na Delije: Jedan navijač Zvezde u kritičnom stanju, trojica teško povređena

Četiri navijača Crvene zvezde teško je povređeno u masovnoj tučnjavi kod tuzlanskog aerodroma Dubrava u subotu, a jedan se nalazi u kritičnom stanju, piše danas zagrebački Večernji list.

Policija je, navodi se, uhapsila nekoliko desetina navijača Hajduka koji su izveli napad, a njih 14 je zadržano u pritvoru.

Sačekušu Delijama iz BiH priredili su pripadnici Torcide u subotu uveče prilikom povratka navijača Crvene zvezde sa utakmice u Malmeu.

Navijači Hajduka iznenadili su zvezdaše iz BiH u mraku, pretukli ih kod parkinga na kojem su Delije ostavili automobile za vreme gostovanja u Švedskoj.

Četiri navijača Zvezde su nakon masovne tučnjave teško povređena, od čega se jedan nalazi u kritičnom stanju.

Portparol MUP-a Tuzlanskog kantona Adnana Sprečić rekla je da se privedeni u prostorijama za zadržavanje. Nakon kriminstalističkke obrade, dodala je, privedeni će biti predati koje će odlučiti o daljem postupanju.



