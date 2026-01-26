Ko osvoji medalju obezbedio se za ceo život: Evo koliko iznosi nacionalna penzija za srpske sportiste, ko već ima pravo na nju i šta određuje iznos

Nacionalnu penziju trenutno prima 571 sportista u Srbiji, a u zavisnosti od sportskog uspeha, mesečni iznosi kreću se od oko 95.000 do gotovo 300.000 dinara.

Svaki sportista u Srbiji koji osvoji medalju na međunarodnom takmičenju ili ispuni jedan od zakonom propisanih uslova, po navršenoj 40. godini života stiče pravo na nacionalnu penziju.

Primer za to je i teniser Novak Đoković, koji je uslov za nacionalnu penziju ispunio još pre 17 godina, osvajanjem bronzane medalje na Olimpijskim igrama u Pekingu. Međutim, nakon što je prošle godine osvojio zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu, po navršenih 40 godina imaće pravo da doživotno prima mesečni iznos u visini tri prosečne zarade u Srbiji.

Visina nacionalne penzije za sportiste zavisi od vrste medalje i takmičenja na kojem je ona osvojena, a u nastavku su objašnjeni kriterijumi, uslovi i iznosi na koje sportisti imaju pravo.

Šta predstavlja nacionalna penzija za sportiste

Nacionalne penzije u Srbiji namenjene su zaslužnim sportistima i osvajačima medalja, a dodeljuju se na osnovu Zakona o sportu. Uredba o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim nagradama stupila je na snagu 2016. godine i njome su precizirani uslovi za ostvarivanje prava, način isplate i visina ovih primanja.

Pored sportista, još od 2006. godine i umetnicima se dodeljuju posebna priznanja za izuzetan doprinos kulturi, na osnovu odluke Ministarstva kulture.

Ova primanja, poznata kao „nacionalne penzije“, dodeljuju se istaknutim pojedincima iz oblasti sporta, umetnosti i kulture za vrhunske rezultate i doprinos Republici Srbiji. Priznanje dodeljuje Vlada Srbije na predlog nadležne državne komisije, a reč je o doživotnim, neprenosivim mesečnim primanjima.

Ko ima pravo na nacionalnu sportsku penziju

Prema poslednjim dostupnim podacima, nacionalnu penziju trenutno prima 571 sportista u Srbiji. U zavisnosti od sportskog uspeha, mesečni iznosi kreću se od oko 95.000 do gotovo 300.000 dinara.

Nacionalno sportsko priznanje dodeljuje se sportistima koji su kao reprezentativci Srbije osvojili medalju na Olimpijskim igrama, Paraolimpijskim igrama, Šahovskoj olimpijadi, svetskim i evropskim prvenstvima u olimpijskim disciplinama. Pravo na ovu penziju imaju i srpski finalisti Dejvis i FED kupa.

Priznanje se sastoji od diplome i doživotnog mesečnog novčanog primanja.

Uslovi za ostvarivanje prava

Sportisti koji su stekli nacionalno sportsko priznanje mogu da konkurišu za isplatu penzije nakon navršenih 40 godina života.

Vlada Srbije, na predlog Ministarstva sporta, donosi rešenje o dodeli priznanja i novčane naknade. Pravo na priznanje stiče se danom donošenja rešenja, dok se mesečna isplata realizuje nakon navršenih 40 godina. Nacionalno sportsko priznanje može se jednom sportisti dodeliti samo jedanput.

Visina nacionalnih penzija

Iznos penzije zavisi od vrste medalje, takmičenja i prosečne neto zarade u Srbiji za decembar prethodne godine. Kao osnov uzeta je prosečna neto zarada iz decembra 2023. godine, koja je iznosila 95.093 dinara.

Zlatna medalja

Olimpijske, Paraolimpijske igre i Šahovska olimpijada: tri prosečne zarade (285.279 dinara)

Svetsko prvenstvo ili Dejvis/FED kup: dve i po prosečne zarade (237.732 dinara)

Evropsko prvenstvo ili svetski rekord: dve prosečne zarade (190.186 dinara)

Srebrna medalja

Olimpijske, Paraolimpijske igre i Šahovska olimpijada: dve i po prosečne zarade (237.732 dinara)

Svetsko prvenstvo: dve prosečne zarade (190.186 dinara)

Evropsko prvenstvo: jedna i po prosečna zarada (142.639 dinara)

Bronzana medalja

Olimpijske, Paraolimpijske igre i Šahovska olimpijada: dve prosečne zarade (190.186 dinara)

Svetsko prvenstvo: jedna i po prosečna zarada (142.639 dinara)

Evropsko prvenstvo: jedna prosečna zarada (95.093 dinara)

Pored nacionalnih penzija, sportisti za ostvarene rezultate mogu dobiti i jednokratne novčane nagrade države u iznosima od 10.000 do 200.000 evra.

Za poređenje, prosečna penzija u Srbiji u januaru 2025. godine iznosila je 50.687 dinara, dok je najviša penzija isplaćena „običnim“ građanima u decembru 2024. godine bila 255.231 dinar, a primilo ju je svega 74 penzionera.

Mogućnost umanjenja ili gubitka penzije

Ukoliko sportista koji je stekao pravo na nacionalno sportsko priznanje kasnije nastupi za reprezentaciju druge države, visina njegove penzije trajno se umanjuje za 25 odsto.

Ako sportista tokom karijere ostvari više rezultata koji ispunjavaju uslove za priznanje, u obzir se uzima najvredniji sportski rezultat.

Pravo na nacionalnu penziju može biti i ukinuto ukoliko sportista svojim ponašanjem ili delovanjem naruši ugled sporta ili Republike Srbije, o čemu odluku donosi Vlada na predlog Ministarstva sporta.

Istaknuti dobitnici nacionalnih penzija

Među sportistima koji ostvaruju pravo na nacionalnu penziju nalaze se, između ostalih, Zoran Slavnić, Dragan Kićanović, Jasna Šekarić, Svetlana Kitić, Vladimir Grbić, Željko Obradović, Aleksandar Đorđević, Predrag Danilović, Žarko Paspalj, Dragan Stojković Piksi, Dragutin Topić, Dragan Džajić i Vlade Divac.

Procedura za ostvarivanje prava

Sportista, trener ili ovlašćeni predstavnik sportske organizacije podnosi zahtev Ministarstvu sporta u roku od 30 dana od završetka takmičenja ili zvaničnog priznavanja svetskog rekorda. Ministarstvo zatim u istom roku dostavlja Vladi predlog za dodelu priznanja ili nagrade.

Doživotno mesečno primanje isplaćuje se nakon navršenih 40 godina života i u iznosu koji je bio propisan uredbom važećom u trenutku postizanja sportskog rezultata. U slučaju kasnijeg vrednijeg uspeha, sportista može zatražiti usklađivanje iznosa, koje se sprovodi po ispunjenju starosnog uslova.



Autor: Jovana Nerić