JANIK SINER U STRAHU! Samo da mu se ne desi jedna stvar na Australijan openu

Italijanski teniser Janik Siner izjavio je danas da je srećan zbog plasmana u četvrtfinale Australijan opena.

Siner se plasirao u četvrtfinale Australijan opena, pošto je danas u osmini finala pobedio sunarodnika Lučijana Darderija 6:1, 6:3, 7:6 (7:2).

"Bilo je teško, mi smo prijatelji van terena. U trećem setu nisam iskoristio neke brejk šanse, a onda sam se umorio. Dobro sam počeo meč, a drago mi je da sam sve završio u tri seta. Srećan sam, podigao sam nivo igre. Neke poene sam osvojio pod pritiskom, ali to je sport", istakao je Siner, preneli su italijanski mediji.

Siner je na meču protiv Darderija zabeležio 19 asova.

"Voleo bih da je tako lako. Mnogo sam se trudio, imam više samopouzdanja, ali mislim da ima mesta za napredak. To je normalno, ali sam zadovoljan kako sam ušao u sezonu. Na kraju prethodne sezone sam dobro servirao, a sada je stabilniji moj servis. Međutim, pokušavam da više idem na mrežu, da budem nepredvidiv. Mislim da je danas to funkcionisalo dobro", naveo je italijanski teniser.

Siner će u četvrtfinalu Australijan opena igrati protiv pobednika duela između Amerikanca Bena Šeltona i Norvežanina Kaspera Ruda.

"Biće to težak meč, ali je najvažnije da se oporavim. Velika je razlika da li igram tokom dana ili uveče. Trudim se da nastavim da igram ovako dobro", zaključio je Siner.

Autor: S.M.