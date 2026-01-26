SJAJNA VEST ZA SVE LJUBITELJE ENGLESKOG FUDBALA U SRBIJI: Premijer liga ostaje na Areni do 2034. godine

Premijer ligu ćete u Srbiji moći da gledate i u budućnosti, na istom kanalu!

TV Arena sport potpisala je novi ugovor sa Premijer ligom koji će važiti do 2034. godine. Ovu vest potvrdila je i sama televizija čije saopštenje prenosimo u celosti:

- Kompanija Telekom Srbija i TV Arena sport kao njen sastavni deo, sa ponosom obaveštavaju sve ljubitelje fudbala, posebno onog najboljeg da je ugovor o prenosima utakmica engleske Premijer lige produžen do 2034. godine čime je potvrđena neprikosnovena liderska pozicija na sportskoj i medijskoj mapi ovog dela Evrope.

Zadovoljstvo je istakao i prvi čovek "Arena Channels Group", Nebojša Žugić:

- Sa ponosom ističem da smo, na obostrano zadovoljstvo, saradnju sa najboljom fudbalskom ligom na svetu produžili do 2034. godine. Ovim ugovorom učvrstili smo svoju lidersku poziciju na sportskom medijskom nebu u regionu i svojim gledaocima potvrdili da ćemo im i dalje omogućiti da sve najbolje od sporta gledaju na jednoj adresi, na našoj i njihovoj Areni - rekao je Žugić i dodao:

- Sjajan partnerski odnos koji smo izgradili sa partnerima iz Engleske, dodatno ćemo unaprediti u godinama pred nama, omogućujući na taj način našim gledaocima i nove sadržaje i neka nova iznenađenja. Hvala našim partnerima iz EPL na sjajnoj saradnji, hvala Telekomu Srbija na ogromnoj podršci i hvala našoj publici na poverenju koje smo i ovaj put opravdali - istakao je prvi čovek Arena Channels Group.

Autor: Iva Besarabić