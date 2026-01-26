AKTUELNO

Fudbal

PARTIZANOV ULTIMATUM! Predrag Mijatović dao rok bivšem reprezentativcu Srbije

Izvor: Pink.rs/Novosti, Foto: Tanjug/VLADIMIR ŠPORČIĆ ||

Kako se bliži kraj januarskog prelaznog roka, čelni ljudi FK Partizan rade na pojačanjima, da bi na kraju sezone crno-beli ostali tu gde jesu - a to je prvo mesto tabele Superlige Srbije.

Za sada je jedino Sebastijan Polter stigao u Humsku tokom zimskog prelaznog roka, ali na tome sigurno Parni valjak neće stati.

Želja je da se pored potencijalno još jedne opcije u napadu pojača i defanzivna linija, a u tome bi značajno dolazak pomogao defanzivca Genta Stefan Mitrovića.

Pisalo se već o kontaktu nekadašnjeg srpskog reprezentativca i Partizana.

Evidentno je da želja postoji, ali bi crno-beli da ubrzaju proces. Predrag Mijatović je u tom cilju, dao rok Mitroviću do srede da odluči da li želi da pređe u Partizan.

Ponuda je na stolu, a ostaje da se vidi je li Mitrović spreman da se odrekne novca koji ima u Belgiji zarad sigurnih minuta koje bi dobio u crno-belom dresu.

Iako 35-godišnji štoper nije igrao zvaničnu utakmicu još od aprila prošle godine, u Partizanu bi predstavljao pravog lidera izuzetno mlade ekipe, koja pretenduje na titulu.

Uostalom, Mitrović ima ozbiljan evropski pedigre noseći dres Strazbura, Hetafea, Frajburga i slavne Benfike.

Autor: Jovana Nerić

#FK Partizan

#Predrag Mijatović

#Stefan Mitrović

#fudbal

#ultimatum

POVEZANE VESTI

Fudbal

RADE PUNOM PAROM On će biti prvo Mijatovo pojačanje ovog leta? (VIDEO)

Fudbal

FUDBALER IZ TREĆE LIGE FRANCUSKE STIŽE U HUMSKU: Partizan dovodi Senegalca u finišu prelaznog roka

Košarka

Ostoja Mijailović potvrdio: Partizan tri godine u Evroligi!

Košarka

PRVI POTEZ ŽELJKA OBRADOVIĆA POSLE ODBIJENE OSTAVKE! Evo šta je legendarni trener odlučio da uradi!

Fudbal

Zvezda blizu zarade od 10 miliona evra! Na Marakani zadovoljni transferima! Stamenić i Kraso već doneli dobit

Fudbal

Cilj je da budemo prepoznatljivi po rezultatima prvo u Srbiji, a zatim i u Evropi