PARTIZANOV ULTIMATUM! Predrag Mijatović dao rok bivšem reprezentativcu Srbije

Kako se bliži kraj januarskog prelaznog roka, čelni ljudi FK Partizan rade na pojačanjima, da bi na kraju sezone crno-beli ostali tu gde jesu - a to je prvo mesto tabele Superlige Srbije.

Za sada je jedino Sebastijan Polter stigao u Humsku tokom zimskog prelaznog roka, ali na tome sigurno Parni valjak neće stati.

Želja je da se pored potencijalno još jedne opcije u napadu pojača i defanzivna linija, a u tome bi značajno dolazak pomogao defanzivca Genta Stefan Mitrovića.

Pisalo se već o kontaktu nekadašnjeg srpskog reprezentativca i Partizana.

Evidentno je da želja postoji, ali bi crno-beli da ubrzaju proces. Predrag Mijatović je u tom cilju, dao rok Mitroviću do srede da odluči da li želi da pređe u Partizan.



Ponuda je na stolu, a ostaje da se vidi je li Mitrović spreman da se odrekne novca koji ima u Belgiji zarad sigurnih minuta koje bi dobio u crno-belom dresu.

Iako 35-godišnji štoper nije igrao zvaničnu utakmicu još od aprila prošle godine, u Partizanu bi predstavljao pravog lidera izuzetno mlade ekipe, koja pretenduje na titulu.

Uostalom, Mitrović ima ozbiljan evropski pedigre noseći dres Strazbura, Hetafea, Frajburga i slavne Benfike.

Autor: Jovana Nerić