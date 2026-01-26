BLAGOSLOV ZA ŠAMPIONE: Patrijarh Porfirije ugostio zlatne vaterpoliste – kapiten uručio posebne poklone! (FOTO)

Heroji srpskog sporta, vaterpolo reprezentativci Srbije, koji su u "Beogradskoj areni" pokorili Evropu pobedom nad Mađarskom (10:7), posetili su danas Patrijaršijski dvor u Beogradu.

Susret koji oduševljava naciju

Nakon veličanstvenog uspeha pred domaćom publikom, vaterpoliste je primio poglavar Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Porfirije. On nije krio radost zbog uspeha momaka koji su Srbiju još jednom popeli na krov Evrope.

"Sa najvećom radošću sam danas u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu bio domaćin našim zlatnim momcima, prvacima Evrope u vaterpolu", poručio je patrijarh putem društvenih mreža.

Pokloni za Njegovu Svetost

Kapiten reprezentacije uručio je patrijarhu posebne darove u ime celog tima – vaterpolo loptu i potpisanu majicu šampiona. Prijem je protekao u srdačnoj atmosferi, a fotografije nasmejanih sportista sa poglavarom SPC brzo su postale hit na internetu.

Dan ispunjen prijemima i nagrade od države

Pre dolaska u Patrijaršiju, vaterpoliste je ugostio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On je još jednom čestitao herojima nacije i potvrdio da će obećane nagrade od po 20.000 evra svakom igraču biti isplaćene odmah, kao znak zahvalnosti države za zlato osvojeno u najtežem turniru do sada.

Autor: Dalibor Stankov