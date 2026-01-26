Čair ponovo domaćin Kupa Radivoja Koraća, poznati svi termini!

Košarkaški savez Srbije (KSS) doneo je zvaničnu odluku: Niš će i ove godine biti domaćin Završnog turnira Kupa Radivoja Koraća.

Na 19. sednici Upravnog odbora KSS odlučeno je da se borba za "Žućkovu levicu" održi u dvorani "Čair" od 18. do 21. februara.

Niš kao grad košarke

Odluka da se turnir vrati na jug Srbije doneta je uz saglasnost muškog i ženskog sektora košarke. Niš je godinama unazad sinonim za sjajnu atmosferu tokom Kupa, a dvorana "Čair" biće ponovo epicentar srpske klupske košarke.

Za komesara završnog turnira imenovan je Branko Aleksić, koji će tu funkciju obavljati i u muškoj i u ženskoj konkurenciji.

Dame u Novom Sadu

Osim muškog turnira, KSS je odredio i domaćina ženskog nacionalnog kupa. Finalni turnir Kupa Milan Ciga Vasojević biće održan u Novom Sadu. Mečevi će se igrati 21. i 22. marta u sportskoj hali u Futogu.

Planovi za 2026. godinu

Pored takmičarskih odluka, UO KSS je usvojio i važne administrativne korake:

"Za tvoj siguran koš": Nastavlja se uspešan projekat u saradnji sa FIBA Evropa.

Modernizacija: Usvojen je Plan javnih nabavki za 2026. godinu, a Savez je doneo odluku o rashodovanju osnovnih sredstava i sitnog inventara, čije stanje nije ažurirano još od 2010. godine.

Srbija se sprema za košarkaški praznik – Niš čeka najbolje ekipe i vatrene navijače!

Autor: Dalibor Stankov