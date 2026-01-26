NASTAVLJA SE VATERPOLO DOMINACIJA: Srpkinje srušile Tursku na startu Evropskog prvenstva – nestvarna Jovana Radonjić!

AKTUELNO

Ženska vaterpolo reprezentacija Srbije uspešno je započela takmičenje na Evropskom prvenstvu u portugalskom Funšalu, pošto je u dramatičnom meču prvog kola grupe C savladala selekciju Turske rezultatom 9:8.

Jovana Radonjić nezaustavljiva

Apsolutna heroina trijumfa bila je Jovana Radonjić, koja je postigla čak šest golova i bila nerešiva enigma za odbranu Turske. U ekipi protivnica istakla se Hanzade Dabag sa tri pogotka, ali to nije bilo dovoljno da se zaustave raspoložene Srpkinje.

Meč je bio neizvestan do samog kraja, što pokazuju i rezultati po četvrtinama (2:2, 3:2, 3:3, 1:1), ali su naše devojke pokazale veću smirenost u odlučujućim trenucima.

Sutra protiv moćne Italije

U drugom meču naše grupe, Italija je deklasirala Hrvatsku rezultatom 24:12, što najavljuje veoma težak posao za naš tim u narednom kolu.

Sledeći meč: Srbija – Italija

Termin: Utorak, 12:15 časova

Pobeda nad Turskom je ogroman vetar u leđa za naše vaterpolistkinje, koje pokazuju da se u Srbiji igra vrhunski vaterpolo i u ženskoj konkurenciji.

