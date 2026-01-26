Umro poznati trener Denča: Tuga u svetu fudbala

Poznati fudbalski trener iz Vlasotinca, Dragan Nikolić zvani Denča, preminuo je 26. januara u 62. godini života.

Dragan Nikolić je bio i fudbaler, tokom karijere je igrao za FK Vlasina, za koji je debitovao sa 16 godina, i najveći deo karijere je proveo u ovom klubu, uz kraći vremenski period kada je nastupao za MSK Manastirište i Budućnost iz Orašja.

Po završetku fudbalske karijere postao je trener. Radio je kao šef struke u matičnom klubu FK Vlasina, a trenirao je i Radnik iz Surdulice, Dubočicu, Slogu iz Leskovca, MSK Manastirište i Budućnost iz Orašja.

Dragan Nikolić je tokom karijere dobijao značajna sportska priznanja i dao je veliki doprinos sprskom fudbalu, posebno na jugu zemlje.

