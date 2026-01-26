MINISTARSTVO SPORTA: ISPLAĆENE NAGRADE ŠAMPIONIMA EVROPE

Ministarstvo sporta Republike Srbije obaveštava javnost da je izvršilo isplatu zaslužene novčane nagrade u iznosu od po 20.000 evra igračima i selektoru vaterpolo reprezentacije Srbije, za manje od 24 časa od osvajanja zlatne medalje na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

Vaterpolisti Srbije osvojili su titulu šampiona Evrope pobedom nad reprezentacijom Mađarske u finalu rezultatom 10:7, čime su još jednom potvrdili vrhunski kvalitet i kontinuitet uspeha srpskog vaterpola.

Ministarstvo sporta nastaviće da pruža snažnu podršku vrhunskim sportistima i stručnom kadru koji svojim radom i rezultatima doprinose ugledu sporta i Republike Srbije.

Autor: M.R.