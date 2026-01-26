JESENJI PRVAK PREDSTAVIO VELIKO POJAČANJE: Ekipa Hajduka dobila igrača koji zna kako se ide put višeg ranga!

Ogromno pojačanje za šampionske ambicije!

Duži niz godina ekipa Hajduka (Debrc) takmiči se u Opštinskoj ligi Vladimirci, i po svemu do sada prikazanom tokom protekle jeseni, došlo je vreme da se to promeni. Klub je jedan od glavnih kandidata za plasman viši rang, što pokazuje i prvo mesto na polovini sezone.

Prednost u odnosu na prvog pratioca je dva boda, što znači da nas na proleće očekuje jako zanimljiv i takmičarski interesantan period. S tim u vezi Hajduk je uspeo da dogovori jedno veliko pojačanje za predstojeću polusezonu.

Pregovori su na obostrano zadovoljstvo završeni, jedan od najpoznatijih imena u ligi, Ladomir Žunić, i zvanično je stigao u Hajduk.

Žunić je prošle sezone debitovao za Slogu iz Matijevca, i tom prilikom uspeo je da ih uvede u viši rang takmičenja. U Hajduku se nadaju da će istim putem nastaviti i u njihovim redovima, i sigurno da će njegov dolazak značiti svim igračima, ali i samom klubu na mnogo polja.

Jesenji prvak je do ovog priznanja stigao bez zabeleženog poraza tokom prvog dela ligaške sezone, Hajduk je upisao šest trijumfa i jedan remi, što je bilo dovoljno za 18 osvojenih bodova.

Vredi napomenuti da je došlo do oduzimanja jednog boda od strane saveza.

Dolaskom Žunića svi se nadaju da će se ekipa pre svega zadržati na prvom mestu, i da će izboriti nakon dužeg vremena plasman u viši rang. Sigurno je da će se sa Ladomirom razgovarati tokom proleća i da ova saradnja bude na duže staze.

Najbolji napad, kao i odbrana, takođe stanuju u redovima jesenjeg prvaka. Što dodatno govori o tome koliko je Hajduk ove zime bio dominantan u ligi, ali je tu još par konkurenata za prvo mesto.

Autor: Pink.rs