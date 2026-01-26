AKTUELNO

Košarka

ZVEZDA SPRAŠILA STOTKU: Crveno-beli se poigravali sa Bečom, Nvora napunio koš, a najbolji odmarali na klupi!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Košarkaši Crvene zvezde nisu imali milosti prema ekipi Beča u 16. kolu ABA lige.

U meču gde se pobednik nijednog trenutka nije dovodio u pitanje, crveno-beli su slavili rezultatom 108:99.

Nvora preuzeo palicu, Dobrić i Jago sigurni

Glavnu reč na terenu vodio je Džordan Nvora koji je sa 23 poena bio nerešiva enigma za odbranu gostiju. Odličnu partiju pružili su i Ognjen Dobrić sa 16 poena, kao i miljenik navijača Jago dos Santos koji je dodao 15 poena.

Kod ekipe Beča, koja sada ima skor od 4 pobede i 10 poraza, najviše su se istakli Sulejman Bum (21 poen) i Samjuel Hanter (19 poena), ali to je bilo dovoljno samo da ublaže poraz.

Čuvanje snage za spektakl u Evroligi

Trener Saša Obradović povukao je pametan potez i odlučio da odmori udarne igle tima. Na poštedi su bili Džared Batler, Kodi Miler-Mekintajer i Čima Moneke. Razlog je jasan – Zvezdu očekuje težak duel protiv Dubaija u Evroligi, a ekipa želi da tamo ode maksimalno spremna i odmorna.

Zvezda sada čvrsto drži vrh u B grupi sa učinkom od 11 pobeda i samo 3 poraza.

Autor: Dalibor Stankov

