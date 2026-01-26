ŠAMPIONI ZA PINK: Prošli smo kroz PAKAO i ponovo pokorili Evropu! (FOTO)

Srbija je ponovo na vrhu Evrope, a zlatni vaterpolisti, koji su u spektakularnom finalu u Beogradskoj areni potopili Mađarsku (10:7), primljeni su danas na svečani prijem kod predsednika Aleksandra Vučića.

Uz šampionski pehar koji sija u rukama naših momaka i posebnu majicu sa potpisima svih igrača koju su 'Delfini' uručili predsedniku Vučiću, šampioni su ekskluzivno za Pink otvorili dušu. Otkrili su kroz kakve su muke prošli na putu do zlata, ali i koliko im znači vetar u leđa od strane države koja je svoje obećanje ispunila u rekordnom roku.

"Pucalo je kao za Božić!"

Predsednik Vučić je na prijemu istakao da je radost naroda bila neopisiva:

Ne pamtim da sam ovakvu radost video u Srbiji, kao da je Nova godina ili Božić, pucalo se na sve strane. Naša obaveza je da im obezbedimo sve uslove, a država je svoj dug ispunila – nagrade od po 20.000 evra isplaćene su za manje od 24 sata – poručio je Vučić.

Izjave koje slamaju srca i bude ponos!

Dok su se slegali utisci sa balkona i iz bazena, naši heroji su podelili svoje emocije direktno u mikrofon Pinka.

Kapiten Nikola Jakšić: "Pokazali smo se kad je bilo najteže!"

"Prošli smo kroz jako mnogo loših stvari i na kraju smo uspeli da uradimo ono što smo hteli i šta nam je bio cilj. Krenuli smo loše na turniru, ali na kraju, kada nam je bilo najbitnije, pokazali smo se u najboljem svetlu. Hoću da se zahvalim svim ljudima koji su bili uz nas sve ovo vreme!"

Milan Glušac, golman: "Ovo se desi jednom u životu!"

"Za ovo se živi, za ovo se sprema, za ovo se trenira! Ovo se desi jednom u životu. Kao što sam rekao u najavi ovog prvenstva – mi smo došli da osvojimo ovaj turnir i to smo i uradili!"

Nemanja Vico: "Ponos do neba!"

"Presrećan sam stvarno što se ovo desilo u mom Beogradu, što sam bio deo svega ovoga. Ponosan sam na ekipu i sebe što smo izgurali ovo i pokazali u najtežim momentima da smo najbolji na svetu!"

Vasilije Martinović, najmlađi šampion:

"Kao najmlađi još uvek nisam svestan šta smo zapravo uradili. Verujem da nisu ni ostali momci. Potrebno je par dana da se sve to slegne i da shvatimo kakav smo uspeh postigli."

Viktor Jelenić: Hvala predsedniku Vučiću na kontinuiranoj pomoći!

Predsednik Vaterpolo saveza Srbije, Viktor Jelenić, uručio je predsedniku plaketu i potpisanu majicu, naglasivši ključnu ulogu države:

Hteo bih da se zahvalim Vladi Srbije i prvenstveno predsedniku Vučiću na pomoći celom sportu, a ne samo vaterpolu. Ta podrška traje u kontinuitetu već godinama, od kada je gospodin predsednik došao na čelo države, i to je temelj naših uspeha - rekao je Jelenić za Pink.

Srbija sada sa ponosom gleda ka Budimpešti 2027. i Olimpijskim igrama, gde će "Delfini" napasti istorijsko četvrto uzastopno zlato.

Autor: Dalibor Stankov