'OVO JE BILA UTAKMICA VISOKOG RIZIKA' Saša Obradović: Igrali smo dovoljno dobro da pobedimo

Ovo je bila utakmica visokog rizika za nas posle ovih putovanja, emotivnog i fizičkog pražnjena. Igrali smo dovoljno dobro da pobedimo. Dobro je da se sve završilo bez povreda, rekao je trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović posle pobede protiv Beča u ABA ligi (108:99).

"Sve je ovo proces, ne znam kako ljudi ne razumeju da je za sve potrebno vreme. Imali smo od mog dolaska mnogo povređenih, odlasci, dolasci, sve to treba da se uklopi. Pričao sam i o stvarima koje se uče, faulovi i tako dalje. Niko ne može da me poremeti. Imamo dobar momenat, nisam izgubio kontakt i povezanost sa igračima. To je uvek bilo tu, i kada nije izgledalo najbolje", istakao je Obradović na konferenciji za medije.

Samo me igrači zanimaju, veliki je rizik povreda, neki traže ritam, dodao je on.

"Nije lako, vodim računa o ekipi maksimalno, gledam da ih poštedim kada mogu, ali da održimo kontinuitet, dolazi nam veliki broj utakmica, pa Kup i treba da zadržimo dobru atmosferu, to je najvažnije" poručio je trener crveno-belih.

