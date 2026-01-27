Trese se Kolorado: Nikola Jokić bi zbog ovoga mogao da ostane u trci za MVP

Utakmica Denvera i Memfisa koja je na programu bila u nedelju pomerana je zbog vremenskih uslova, a to bi moglo da pomogne Nikoli Jokiću.

Duel između Denvera i Memfisa u Memfisu bio je najavljen za nedelju od 21.30, ali zbog vremenskih nepogoda i snega utakmica je pomerena, što bi mogao da bude dobar znak za MVP trku srpskog centra.

Jokić je povredio koleno u meču sa Majamijem i na bolovanju je od 30. decembra. Denver je od tada odigrao 14 mečeva, a Jokić da bi bio u konkurenciji za najkostisnijeg igrača sme da propusti 17 utakmica.

Jokić u igri za MVP

Prvobitni plan je da se na teren vrati krajem januara, već je počeo da trenira, što je dobar znak. Denver do kraja januara na programu ima još tri utakmice - protiv Detroita, Bruklina i Los Anđeles Klipersa. U slučaju da se vrati krajem meseca Jokić bi mogao da ostane u trci za MVP titulu.

Posle povrede nastala je panika među navijačima da Nikola neće biti u konkurenciji za MVP priznanje u ligaškom delu sezone zbog pravila koje važi u najjačoj ligi na svetu. Radi se o tome da igrač mora da odigra najmanje 65 utakmica u regularnom delu sezone da bi se kvalifikovao za nagradu. Nikola je do povrede u meču sa Majamijem beležio prosečno 29,6 poena, 12,2 skoka i 11 asistencija, igra možda i najbolju sezonu u karijeri, pa bi bio strašan udarac za njega i Nagetse ukoliko ne bude mogao da konkuriše za novi MVP trofej.

Najbolja sezona u karijeri

Trener Denvera Dejvid Adelman želeo je da ukaže koliko je pravilo besmisleno, smatra da nije u redu jer Nikola ne skoro nikad ne propušta mečeve.

- Imao sam razgovor o tome sa svojim stručnim štabom. Razumem ja to pravilo o 65 utakmica, ali govorimo o momku koji skoro deset godina nije propuštao utakmice i to mi malo smeta. Ovo nije neko ko sedi sa strane. On nikada ne sedi sa strane - rekao je Adelman nedavno.

Do povrede je Jokić bio je na putu da postane prvi igrač u istoriji NBA lige koji je na vrhu liste i po skokovima i asistencijama, u top pet je poentera u ligi. Upisao je 16 tripl-dablova u sezoni. Ima 28 dabl-dabl učinaka, šutira 60 odsto iz igre. Pre povrede nije bilo mnogo dileme oko toga ko je glavni kandidat za MVP priznanje. Zbog nesrećnih okolnosti se sada sve to dovodi u pitanje.

Autor: A.A.