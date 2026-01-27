DRAMA U DENVERU! Stigle nove informacije o povredi Nikole Jokića

Denver Nagetsi objavili su nove loše vesti, a tiču se povrede Nikole Jokića.



Najbolji igrač NBA lige propustiće i meč Nagetsa protiv Detroit Pistonsa, te je jasno da će pauzirati nešto duže od onog što su se nadali svi u Koloradu.

Biće ovo 15. propuštena utakmica Jokića ove sezone, te su Nagetsi potvrdili ono što niko nije želeo da čuje - MVP trofej skoro sigurno beži iz Jokićevih ruku. Džoker može da propusti najviše 17 mečeva tokom sezone kako bi ušao u trku za MVP trofej, a posle susreta sa Detroitom imaće prostora da ne odigra još samo dve utakmice.



Velika je šteta što se ova povreda desila jer je Srbin bio jedan od glavnih favorita za prestižnu nagradu pre nego što mu je stradalo koleno. U 32 utakmice koje je odigrao pre povrede, Jokić je beležio impresivne brojke: 29,6 poena po meču, 12,2 skoka i 11,0 asistencija, uz šut iz igre od 60,5% i 43,5% za tri poena, ali to mu, bar na ličnom planu, neće doneti ništa.

Da li će Jokić uspeti da se vrati na teren do kraja januara i ipak ostane u MVP trci, videćemo. Tačne informacije o njegovom povratku i dalje nisu poznate.

Injury Report ahead of tomorrow’s game against the Pistons:



PROBABLE:

Jonas Valančiūnas (Right Calf Strain)

Jamal Murray (Right Hamstring Inflammation, Left Hip Inflammation)

Peyton Watson (Right Ankle Strain, Left Ankle Sprain)



OUT:

Aaron Gordon (Right Hamstring Strain)… pic.twitter.com/u0YqCszaWN — Denver Nuggets (@nuggets) 26. јануар 2026.

Nagetsi će protiv prvoplasiranog tima Istoka, Detroita, ipak možda na raspolaganju imati Jonasa Valančijunasa, Džamala Mareja i Pejtona Votsona, te nije isključeno da naprave iznenađenje, ali Nikole Jokića sigurno neće biti u sastavu što je i tim iz Kolorada potvrdio.



